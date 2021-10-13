Neden lastik değil de boynuz kesildi? İki yıldır boynunda araba lastiğiyle yaşayan geyiği kurtarma yöntemi sosyal medya gündeminde

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Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyik, yaban hayatı görevlilerinin müdahalesiyle ağırlığından kurtuldu. 4.5 yaşında olduğu öğrenilen geyik, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi, ardından boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı. Görevliler lastik yerine boynuzun kesilme nedenini de açıkladı. Kurtarılma görevinde yer alan Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.

The story of the elk with a tire around its neck made its way across the globe today. News outlets from all over sharing the tale of this resilient elk. https://t.co/bTtwUoD64c pic.twitter.com/96ZAiIZMOs — CPW NE Region (@CPW_NE) October 13, 2021

İlk kez 2019 yılında fark edildi

Yaban hayatı görevlileri, lastikli geyiği ilk kez 2019 yılında bölgedeki yaban keçisi nüfusuna dair verileri incelerken gördü.

Geyiğin boynuna lastiğin nasıl geçtiği bilinmiyor. Ancak uzmanlar daha önce de, hamak, kale filesi, çadır ipi gibi malzemelere dolanmış hayvanlar gördüklerini belirtiyor.