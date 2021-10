Neden lastik değil de boynuz kesildi? İki yıldır boynunda araba lastiğiyle yaşayan geyiği kurtarma yöntemi sosyal medya gündeminde

Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyik, yaban hayatı görevlilerinin müdahalesiyle ağırlığından kurtuldu. 4.5 yaşında olduğu öğrenilen geyik, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi, ardından boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı. Görevliler lastik yerine boynuzun kesilme nedenini de açıkladı. Kurtarılma görevinde yer alan Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.

The story of the elk with a tire around its neck made its way across the globe today. News outlets from all over sharing the tale of this resilient elk. https://t.co/bTtwUoD64c pic.twitter.com/96ZAiIZMOs