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Neden lastik değil de boynuz kesildi? İki yıldır boynunda araba lastiğiyle yaşayan geyiği kurtarma yöntemi sosyal medya gündeminde

#ABD#Neden Lastik Değil De Boynuz Kesildi#Geyik
Neden lastik değil de boynuz kesildi İki yıldır boynunda araba lastiğiyle yaşayan geyiği kurtarma yöntemi sosyal medya gündeminde

ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle yaşayan geyiğin kurtarılma yöntemi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Boynuzlarının kesilmesine karar verilen geyik, uyuşturulduktan sonra lastikten kurtarıldı. Geyiğin lastikten kurtarılma yöntemi ise çok konuşuldu. Peki, neden lastik değil de boynuz kesildi?

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Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyik, yaban hayatı görevlilerinin müdahalesiyle ağırlığından kurtuldu. 4.5 yaşında olduğu öğrenilen geyik, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi, ardından boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı. Görevliler lastik yerine boynuzun kesilme nedenini de açıkladı. Kurtarılma görevinde yer alan Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.

İlk kez 2019 yılında fark edildi

Yaban hayatı görevlileri, lastikli geyiği ilk kez 2019 yılında bölgedeki yaban keçisi nüfusuna dair verileri incelerken gördü.

Geyiğin boynuna lastiğin nasıl geçtiği bilinmiyor. Ancak uzmanlar daha önce de, hamak, kale filesi, çadır ipi gibi malzemelere dolanmış hayvanlar gördüklerini belirtiyor.

 

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#ABD#Neden Lastik Değil De Boynuz Kesildi#Geyik