Neçirvan Barzani’nin evine dron saldırısı

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı savaşın ardından Tahran’dan misilleme olarak daha önce Erbil’e füze ve dron saldırısı yapılsa da Duhok ilk kez hedef alındı. Dron saldırısının ardından Irak Başbakanı Muhammed Sudani, saldırıyı şiddetle kınarken Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Sudani, olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Bağdat ile Erbil arasında ortak bir soruşturma komitesi kurulması talimatını verdiğini duyurdu. Rudaw’a konuşan Neçirvan Barzani, bu saldırının kişisel bir mesele olmadığını, tüm Irak’ın güvenliği için tehlikeli bir gelişme olduğunu söyledi. Barzani, Bağdat yönetiminin yasadışı gruplara karşı ciddi adımlar atması ve bir sınır çizmesi gerektiğini vurguladı.

İRAN MI HAŞDİ ŞABİ Mİ

Olayın faillerine dair henüz bir açıklama yapılmazken olağan şüphelilerin İran veya Tahran yönetimine yakınlığıyla bilinen Şii silahlı grubu Haşdi Şabi olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından saldırıyı kınayan bir açıklama yayınlandı.