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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ne tacizi, kendi kıta sahanlığımızda çalışma yapıyoruz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Ne tacizi, kendi kıta sahanlığımızda çalışma yapıyoruz
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Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ‘taciz ve saldırı’ diye niteleyen Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine “Ne tacizi? Yaptığımız 2004’te ilan ettiğimiz kıta sahanlığında çalışma” yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, TSK komuta kademesinin katılımıyla videokonferans yöntemiyle toplantı yapıldı. Toplantıda Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargâhı’nda yapılan görüşmelerden beşincisinin bugün için planlandığını belirterek, “Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz” dedi. Türkiye’nin hem kendi hem de KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğunu yineleyen Akar, şöyle devam etti: “Karşı taraf sürekli olarak ‘taciz, gerilim, saldırı’ gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004’te ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil.”

ERMENİSTAN’A UYARI

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit etmesine ilişkin açıklama yaparak, “Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli” uyarısında bulundu.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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