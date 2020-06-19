‘Ne tacizi! Gemiye yakıt bile verdik’

FRANSA Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, “Türk donanmasının Akdeniz’de NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği” iddiası Türk askeri kaynakları tarafından “Tamamen gerçek dışı uydurma bir iddia” denilerek yalanlandı. Taciz edildiği iddia edilen Fransız gemisine Türk gemisi tarafından yakıt ikmali yapıldığını vurgulayan Türk askeri kaynakları, konuyla ilgili tüm belge ve kayıtların NATO askeri makamlarıyla paylaşıldığı bilgisini de verdi.

‘MÜTTEFİKLİĞE AYKIRI’

Söz konusu Fransız askeri gemisinin NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde süratle manevra yaptığına dikkati çeken üst düzey bir Türk askeri yetkili, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına 70 yıldır önemli katkıda bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“TSK, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, iş birliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırtını yapacak tecrübeye sahiptir. Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, işbirliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir. Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi, kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, ittifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır.

‘ATIŞ RADARI İLE İZLENMEDİ’

Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır. Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır.

‘20 DENİZ MİLİ SÜRATLE GELDİ’

20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar? Ayrıca, Fransız gemisinin, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı için orta Akdeniz’de bulunduğu sürece Türk gemileri ile sürekli muhabere irtibatı olmasına rağmen olay esnasında Fransız gemisi tarafından gemimizle hiçbir muhabere irtibatı kurulmamıştır. Konu NATO askeri makamları ile de paylaşılmıştır. Müttefikimizden beklentimiz, varsa bu tür sorunların mevcut usuller ve esaslar çerçevesinde, ittifakın dayanışma ruhu içerisinde, koordinasyon ve diyalog ile çözümlenmesidir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yerine getirmektedir.

‘KASITLI DAVRANIŞTA BULUNDULAR’

Gemide ve karargâhtaki kayıtlar incelenmiştir. NATO makamlarıyla da belgeler ve kayıtlar paylaşılmaktadır. Gerektiğinde elimizdeki tüm detaylı verileri de paylaşmaya hazırız. Kasıtlı bir davranışta bulundular, üzüntü verici. Olayın bu şekilde dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı bir şekilde gelişmesi bu aşamaya gelmesi bizi üzmüştür. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir.”

FRANSIZ İDDİASINA SERT YANIT

Fransa Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, “Türk donanması Akdeniz’de NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti” iddiasına Türk askeri kaynaklarından sert yalanlama geldi. Türk kaynaklar, “Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldı, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır” dedi. İddiayı NATO’da da gündeme getiren Fransa, destek bulamadı.