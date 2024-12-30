Ne oluyor bu uçaklara: Güney Kore’de uçak faciası

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2024’ün son günleri çok sayıda uçak kazasına sahne oldu. Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının geçen hafta Kazakistan’ın Aktau kentinde düşmesinin ardından son 24 saatte üç uçak kazası daha meydana geldi. Kanada ve Norveç’te yaşanan kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, Güney Kore’de yaşanan kazada 179 kişi hayatını kaybetti.

DUVARA ÇARPIP PATLADI

Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi uçak, Tayland’ın Bangkok kentinden Güney Kore’nin Muan kentine geliyordu. Başkent Seul’ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı’na inişte kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Alevler içinde kalan uçaktan havalimanı sahasına yolcuların düşmesi nedeniyle 1500 kişilik bir güvenlik ekibi bölgede arama faaliyeti yürüttü, birçok kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Havalimanı sahası afet bölgesi ilan edildi.

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KUŞ SÜRÜSÜ OLABİLİR

Kazaya neyin neden olduğu henüz netleşmese de, yetkililer havalimanı kontrol kulesinin inişten birkaç dakika önce uçağın pilotlarını bölgede kuş sürüsü bulunduğu konusunda uyardığı ve sonrasında uçağın acil yardım çağrısı yaparak iniş takımlarını açmadan gövdesinin üzerine iniş yaptığını açıkladı. Kazanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde uçağın pistin üzerinde patinaj çekerek havalimanını çevreleyen duvara çarptığı ve patladığı görüldü. Uçuş takip sitesi Flightradar iki gün önce uçağın Jeju’dan Pekin’e giderken 7700 (Acil) sinyali verdiğini ve Seul’e yönlendirildiğini paylaştı. Uçağın o zamandan beri programı yakalamaya çalıştığı ve gecikmelerle uçtuğu belirtiliyor. Öte yandan, pilotların söz konusu uçuşta neden acil sinyali verdiği bilinmiyor. Dolayısıyla bu olayın kazayla ilgisi olup olmadığı da belirsiz.

KANADI ALEV ALDI

Bir diğer uçak kazası ise Kanada’da yaşandı. Kanada’nın St. John’s kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında alev aldı. Yolcular uçağın iniş takımının “düzgünce açılmaması” nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti. Yolculardan bazılarının hafif şekilde yaralandığı kazada şans eseri ölen olmadı.

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NORVEÇ’TE PİSTTEN ÇIKTI

Norveç’ten Hollanda’ya gitmek üzere havalanan Hollanda Kraliyet Havayolu KLM bir yolcu uçağı da acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı. KLM’den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı’ndan Amsterdam’a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı’na yönlendirildi. Uçak, acil iniş sırasında pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

GÜNEY KORE

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Güney Kore’de yaşanan faciada 181 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi sağ çıkabildi.

HOLLANDA

Norveç’te Hollanda Kraliyet Havayolları uçağı pistten çıktı.

KANADA

Kanada’da PAL Airlines firmasına ait uçağın kanadı iniş sırasında piste sürttü.

ALİYEV RUSYA’YA YÜKLENDİ: ‘SUÇUNUZU KABUL EDİN’

-AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau kentinde düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kara kutuların incelenmesinin ardından nihai gerçeğin ortaya çıkacağını söyleyen Aliyev, yine de ilk incelemelerde varılan sonuçların makul gerçeklere dayandığını söyleyerek Rusya’yı suçladı. “Uçağın Grozni kenti yakınlarında, Rus hava sahasındayken dışarıdan hasar gördüğünü belirten Aliyev, yerden açılan ateş sonucu uçağın kuyruğunda hasar oluştuğunu ayrıca elektronik harp cihazlarının kullanımı nedeniyle uçağın kontrolden çıktığını” söyledi. Rusya’da bazı çevrelerin bu gerçeklere rağmen farklı teoriler ortaya atmayı sürdürmesinin “Rus tarafının olayı örtbas etmek istediğine” işaret ettiğini savunan Aliyev, olayın bir kaza olduğunu ancak Moskova’dan beklentileri olduğunu söyledi. Rusya’nın “suçunu kabul edip, dost ülke Azerbaycan’dan özür dilemesini, sorumluları cezalandırmasını ve Azerbaycan devleti ile yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemesini beklediklerini” ifade etti. Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin dün Aliyev’i arayarak kazayla ilgili görüştü.