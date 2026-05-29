×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ne bayram bilir ne ateşkes… İsrail bölgede ölüm saçıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail Saldırıları#Lübnan Hedef Alındı#Beyrut Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

Tel Aviv yönetimi, İran ile ABD arasında olası anlaşma ihtimalinin gölgesinde bölgedeki askeri operasyonlarını genişletti. Beyrut yeniden hedef alınırken, Gazze ve Batı Şeria’da bayram günleri saldırı ve gözaltılarla geçti.

Haberin Devamı

İRAN savaşında Washington ve Tahran yönetimleri arasındaki olası anlaşmanın İsrail’in isteklerini dışlayacağından endişe eden Tel Aviv yönetimi, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki şiddetin dozunu arttırdı. Ne Kurban Bayramı’nın atmosferini dikkate alan ne de Lübnan ile varılan ateşkese riayet eden İsrail ordusu, Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarda bulunurken, işgal altındaki Batı Şeria’da ise yasadışı Yahudi yerleşimciler Filistinlilere bayramı zehir etti. Lübnan’daki saldırılarda en az 6, Gazze’de ise en az 10 kişi hayatını kaybetti.

BEYRUT’U VURDULAR

Hizbullah unsurlarının konuşlandığını savunduğu Tire’yi sürekli olarak hedef alan İsrail saldırılarında önceki gün en az 6 kişi öldü. Ülkenin güneyindeki 135 Hizbullah hedefinin vurulduğunu duyuran İsrail ordusu, dün de 6 Mayıs’tan bu yana ilk kez başkent Beyrut’u hedef aldı. Bir apartmanın vurulması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durması, Tahran yönetiminin ABD ile varılacak olası anlaşmadaki şartlarından biri. Tel Aviv yönetiminin Lübnan üzerinden barış sürecini baltalama girişiminde bulunabileceği yorumları yapılıyor.

Ne bayram bilir ne ateşkes… İsrail bölgede ölüm saçıyor


Haberin Devamı

FİLİSTİNLİLERE RAHAT YOK

Hamas’ın silahsızlanma sürecinde yaşanan aksaklıkların ardından Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını da yoğunlaştıran İsrail, yaklaşık 2 milyon Gazzelinin savaş koşullarında kutlamaya çalıştığı bayramı da cehenneme çevirdi. Çarşamba akşamı Şeridin kuzeyine düzenlenen saldırıda 4’ü çocuk en az 10 kişi öldü, 20’den fazlası yaralandı. Bayramın ilk iki gününde Batı Şeria’da da baskın ve gözaltılar yaşandı. Bayramın ilk günü yasadışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’nın Cenin kentinin Hırbet Mesud bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı. İşgalciler dün de İsrail askerlerinin koruması altında kentteki Avarta köyüne baskın yaptı. İsraillilerin dini mekânlara yaptıkları baskında ve işgalde, sabahın erken saatlerine kadar “dini ritüeller” gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail ordusunun bayramın ilk iki gününde yaptığı baskınlarda 21 Filistinli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İsrail ordusu dün Lübnan’ın güneyindeki Tire kentine hava saldırılarını sürdürdü.

Gözden KaçmasınABD ile İranın anlaştığı iddiası İsrail Beyruta saldırdı... İrandan ABD ile anlaşmaya vardığı iddiasına cevapABD ile İran'ın anlaştığı iddiası! İsrail Beyrut'a saldırdı... İran'dan ABD ile anlaşmaya vardığı iddiasına cevapHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail Saldırıları#Lübnan Hedef Alındı#Beyrut Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!