Ne bayram bilir ne ateşkes… İsrail bölgede ölüm saçıyor

İRAN savaşında Washington ve Tahran yönetimleri arasındaki olası anlaşmanın İsrail’in isteklerini dışlayacağından endişe eden Tel Aviv yönetimi, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki şiddetin dozunu arttırdı. Ne Kurban Bayramı’nın atmosferini dikkate alan ne de Lübnan ile varılan ateşkese riayet eden İsrail ordusu, Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarda bulunurken, işgal altındaki Batı Şeria’da ise yasadışı Yahudi yerleşimciler Filistinlilere bayramı zehir etti. Lübnan’daki saldırılarda en az 6, Gazze’de ise en az 10 kişi hayatını kaybetti.

BEYRUT’U VURDULAR

Hizbullah unsurlarının konuşlandığını savunduğu Tire’yi sürekli olarak hedef alan İsrail saldırılarında önceki gün en az 6 kişi öldü. Ülkenin güneyindeki 135 Hizbullah hedefinin vurulduğunu duyuran İsrail ordusu, dün de 6 Mayıs’tan bu yana ilk kez başkent Beyrut’u hedef aldı. Bir apartmanın vurulması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durması, Tahran yönetiminin ABD ile varılacak olası anlaşmadaki şartlarından biri. Tel Aviv yönetiminin Lübnan üzerinden barış sürecini baltalama girişiminde bulunabileceği yorumları yapılıyor.







FİLİSTİNLİLERE RAHAT YOK

Hamas’ın silahsızlanma sürecinde yaşanan aksaklıkların ardından Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını da yoğunlaştıran İsrail, yaklaşık 2 milyon Gazzelinin savaş koşullarında kutlamaya çalıştığı bayramı da cehenneme çevirdi. Çarşamba akşamı Şeridin kuzeyine düzenlenen saldırıda 4’ü çocuk en az 10 kişi öldü, 20’den fazlası yaralandı. Bayramın ilk iki gününde Batı Şeria’da da baskın ve gözaltılar yaşandı. Bayramın ilk günü yasadışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’nın Cenin kentinin Hırbet Mesud bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı. İşgalciler dün de İsrail askerlerinin koruması altında kentteki Avarta köyüne baskın yaptı. İsraillilerin dini mekânlara yaptıkları baskında ve işgalde, sabahın erken saatlerine kadar “dini ritüeller” gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail ordusunun bayramın ilk iki gününde yaptığı baskınlarda 21 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu dün Lübnan’ın güneyindeki Tire kentine hava saldırılarını sürdürdü.

