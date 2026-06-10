NBA finalinde Trump’a protesto

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NBA final serisine katılan görevdeki ilk ABD başkanı olan Trump, karşılaşma öncesinde, ABD ulusal marşı okunurken görüntüsü salondaki dev ekrana yansıtıldı. Trump’ın selam verdiği sırada seyirciler Trump’ı yuhaladı. Trump, etkinliğe gelmeden önce, yetkililer Madison Square Garden çevresindeki birçok caddeyi trafiğe kapattı. Polis kontrol noktaları oluşturulurken bölgeye yalnızca bilet sahipleri yetkili kişilerin girişine izin verildi. Bazı taraftarlar Trump’ın maça gelmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Güvenlik önlemlerinin maç atmosferini olumsuz etkilediğini savunan taraftarlardan biri “Başka bir gün gelebilirdi. Bu gece taraftarların gecesi olmalıydı” dedi. Bazı taraftarlar ise alınan güvenlik önlemlerini “hapishane”ye benzetti. Maçı 111-115 kaybeden New York Knicks, seride 2-1 önde.

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Trump, görevdeyken bir NBA finaline giden ilk ABD Başkanı oldu.