Nazi’nin aşk mektupları satışa çıkıyor

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NAZİ döneminde Hava Kuvvetleri başkomutanı olan ve Adolf Hitler’in sağ kolu olarak yükselen Hermann Göring’in bu dönemde kalbini kaptırdığı kişi, zengin bir İsveçli Barones olan Carin von Kantzow oldu. 1920 yılında pilotluk yaptığı İsveç’te Carin ile tanışan Göring, ilk görüşte aşık oldu. Göring, Carin’in evli ve yedi yaşında bir oğlu olduğunu bilmesine rağmen aşkından geri durmadı. Yazdığı mektuplarda “Sen benim Tanrı huzurundaki eşimsin. Keşke bu insanlara karşı da böyle olsa” diye yazan Göring, onu boşanmaya ikna etmeye çalıştı. Mektuplarda kıskançlık yapan ve cinsel arzularını açıkça belli eden Göring, “Bir başkasının seni karısı olarak alabileceği düşüncesi beni en derin şekilde rahatsız ediyor” diye yazdı ve Carin’den sadakat yemini etmesini istedi.

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1923’TE EVLENDİLER

Carin, Aralık 1922’de eşinden boşandı ve Ocak 1923’te Göring ile evlendi. Ancak İsveç’teki oğlunu geride bırakıp Münih’e taşındı. Göring ile çocuk sahibi olamadılar. Carin, 1931 yılında Stockholm ziyaretinde veremden hayatını kaybetti. Göring, mezarına kırmızı güllerden bir gamalı haç bıraktı. 1934’te Carin’in naaşı, devlet töreniyle Almanya’daki “Carinhall” malikânesine taşındı. Göring, yatlarına da onun adını verdi. Ancak bu büyük aşkın ardından sadece bir yıl geçmişti ki, Göring oyuncu Emmy Sonnemann ile evlendi. Müzayedeye çıkarılacak belgeler arasında Carin’in Almanya’ya gönderdiği bazı aşk dolu telgraflar da bulunuyor. Açılış fiyatları telgraflar için 300 Euro’dan, Göring’in uzun ve tutkulu mektupları için ise 520 Euro’dan başlıyor. Nazi döneminin en güçlü ismi olan Göring, 1946’da Nürnberg Mahkemeleri’nde savaş suçlusu ve toplu katliamdan idama mahkûm edildi ve idamından bir gün önce hücresinde intihar etti.

HİTLERİN SAĞ KOLUYDU

Herman Göring, Hitler’in en güvendiği adamlarından biriydi. Askeri kariyerine pilot olarak başladı. Birinci Dünya Savaşı’nda aktif görev aldı. Birçok düşman uçağını düşürdü. Savaştan sonra 1923’te Nazi Partisi’ne katıldıktan sonra hızla yükseldi. Kötü şöhretli gizli polis örgütü Gestapo’yu kurdu ve yönetti. Daha sonra da hava kuvvetlerini 1935’ten itibaren 10 yıl boyunca komuta etti.

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Nazilerin Yahudi politikalarına yön veren isimlerden de biriydi. Toplama kampları onun fikriydi. Savaşın sonuna doğru Hitler ile arası açıldı ve darbe planladığı suçlamasıyla görevlerinden alınarak idama mahkûm edildi. Göring 1946’da ABD kuvvetlerine teslim oldu ve Nürnberg mahkemelerinde yargılandı. Asılarak idamına karar verilen Göring, hücresinde arsenik içerek intihar etti.