‘Nazik devi’ Türk astrofizikçi tanıttı

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GALAKSİMİZ Samanyolu’nun merkezinde, Güneş’ten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip karadelik ilk defa görüntülendi. Arizona Üniversitesi’nde görev yapan Türk astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel, ABD Washington’da düzenlenen basın toplantısında, ‘Sagittarius A’ isimli süper kütleli karadeliğin görüntüsünü dünyayla paylaştı. 2019’da Messier 87 galaksisindeki karadeliği ilk defa görüntülemeyi başaran ekipte de yer alan Özel, yeni görüntüyü paylaşırken karadeliği “galaksimizin merkezindeki nazik dev” olarak adlandırdı.

27 BİN IŞIK YILI UZAKTA

Biliminsanlarının varlığını 1974 yılında keşfettiği Sagisttarius A’nın görüntüsü, dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskobundan oluşan Event Horizon Teleskopu’yla (EHT) yakalandı. Sagittairus A, Dünya’ya yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu uzaklıktaki karadeliği mercekte yakalamak ve fotoğraflamak ise olağanüstü görüntü çözünürlüğü gerektiriyor. EHT’nin topladığı verileri fotoğrafa dönüştürmek için ‘süper bilgisayarlar’ kullanılıyor.

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İLK KARADELİK 2019’DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İlk karadeliğin fotoğrafı, 2019’da Messier 87 (M87) galaksisinin merkezinden çekildi. Dünya’dan yaklaşık 52 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin merkezindeki karadeliğin boyutu, Güneş’ten 6.5 milyar kat daha büyük. Biliminsanları Sagittarius A ve Messier 87 karadeliklerinin görüntülerini karşılaştırarak gizemli karadelikler hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı umuyor.