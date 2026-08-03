Nazi sembolü ile İsrail'i eleştirmişti: Almanya'daki Gazze davasında beraat

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Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Nazi rejimiyle kıyaslayan ve gamalı haç sembolü içeren paylaşımlar yapan kişinin beraatine karar verdi. Mahkeme, kullanılan sembollerin Nazi ideolojisini desteklemek amacıyla değil, siyasi eleştiri kapsamında kullanıldığını değerlendirdi.

NAZİ SEMBOLLERİ İÇEREN İKİ PAYLAŞIM MAHKEMEYE TAŞINDI

Almanya'da hukuk alanındaki yayın yapan bir internet sitesinde yer alan habere göre, dava sosyal medya hesabından 2023 ve 2024 yıllarında iki ayrı paylaşım yapan kişiyle ilgili açıldı.

Söz konusu kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği paylaşımlarında Nazi sembolleri ve gamalı haç görselleri kullandı.

İlk paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını Nazi Almanyası'nın uygulamalarıyla karşılaştıran bir tabloya ve İsrail bayrağı ile Nazi Partisi'nin (NSDAP) bayrağının birleştirildiği bir görsele yer verildi.

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İkinci paylaşımda ise ortasında gamalı haç bulunan Davut Yıldızı ile Gazze'deki saldırıları gösteren bir görsel kullanıldı. Paylaşımda ayrıca "Free Palestine" ve "Gaza Under Attack" etiketleri yer aldı.

DAHA ÖNCE 2 BİN 400 EURO PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Ludwigshafen Asliye Mahkemesi, söz konusu kişiyi anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma suçundan iki ayrı davada toplam 2 bin 400 avro para cezasına çarptırmıştı.

Dosyanın taşındığı Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi (OLG Zweibrücken) ise 24 Haziran 2026 tarihli kararında farklı bir değerlendirmede bulundu.

Mahkeme, gamalı haç sembolünün kullanılmasına rağmen somut olayda bunun Nazi ideolojisini övme veya yayma amacı taşımadığına hükmetti.

"NAZİ İDEOLOJİSİNE KARŞI KULLANILDI"

Yüksek Mahkeme, kullanılan görsellerin ilk bakışta Nazi ideolojisini desteklemek yerine bu ideolojiye karşı açık bir tutum sergilediğinin anlaşılabildiğini belirtti.

Kararda, Nazi sembollerinin kullanımını yasaklayan Alman Ceza Kanunu'nun 86a maddesinin ifade özgürlüğü dikkate alınarak dar yorumlanması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, bir sembolün Nazi ideolojisini eleştirmek veya reddetmek amacıyla kullanılması halinde suç unsurunun oluşmayacağını ifade etti.

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"YAHUDİLERİ HEDEF ALMIYOR, SİYASİ ELEŞTİRİ NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Kararda, söz konusu paylaşımların halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya Holokost'u önemsiz gösterme kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Mahkeme, paylaşımların İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu, Yahudileri hedef almadığını ve kamu düzenini bozacak bir içerik taşımadığını değerlendirdi.

İkinci paylaşım açısından da gamalı haç ile Davut Yıldızı'nın birlikte kullanılmasının Nazi ideolojisine karşı bir duruş ortaya koyduğu belirtilerek, bu nedenle ceza hukuku kapsamında suç oluşturmadığına karar verildi.

Mahkeme, sanığın her iki suçlamadan da beraatine hükmetti.

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