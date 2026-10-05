Nazi modası başlamadan bitti

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.İspanyol giyim devi Zara, Cadılar Bayramı için satışa çıkardığı çocuk kostümünün Nazi toplama kamplarındaki mahkumların üniformalarına benzetilmesi üzerine tepki çekti. Gri ve mavi dikey çizgilerden oluşan takımın üzerindeki çapraz desenlerin dikenli telleri, yıpratılmış kumaş detaylarının ise kamp üniformalarını çağrıştırdığı öne sürüldü. Öte yandan kostüm, ABD’li oyuncu Michael Keaton’ın 1988 yapımı korku-komedi filmi Beetlejuice’da giydiği kostüme de benzetildi. Zara, gelen tepkilerin ardından kostümü internet sitesinden kaldırdı. Zara’nın basın sözcülüğünden yapılan açıklamada ise “Zara, çocuk kostümünün yol açmış olabileceği her türlü yanlış anlaşılmadan duyduğu üzüntüyü belirtir. Kostüm artık ne mağazalarımızda ne de sanal mağazada satışa sunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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Şirket, “toplama kampı kıyafetleriyle benzerliğin iç denetimlerde nasıl fark edilmediğine” yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı. Zara, 2014 yılında da benzer bir olayla gündeme gelmişti. Şirket, mavi-beyaz çizgileri ve göğsündeki sarı yıldız nedeniyle Nazi döneminde Yahudilere giydirilen kıyafetlere benzetilen bir çocuk tişörtünü satıştan kaldırmış ve özür dilemişti.