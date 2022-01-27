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Nazi kurbanları Almanya Federal Parlamentosu’nda anıldı

#ALMANYA#Nazi#Yahudi
Nazi kurbanları Almanya Federal Parlamentosu’nda anıldı

Nazi kamplarında hayatını kaybedenler, Almanya Federal Parlamentosu'nda düzenlenen törenle anıldı.

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Uluslararası Holokost'u Anma Günü kapsamında Almanya Federal Meclisi Bundestag'da anma töreni gerçekleştirildi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, meclis üyeleri, İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy ve çocukken gönderildiği Çekya’daki toplama kampından sağ kurtulan 87 yaşındaki Inge Auerbacher katıldı.

Nazi kurbanlarını anma töreni, Federal Meclis Başkanı Brbel Bas'ın açılış konuşmasıyla başladı. Bas, ırkçılık ve antisemitizmin ne şimdi ne de gelecekte yeri olmaması gerektiğini söyledi. Ülkede yaşanmaya devam eden Yahudi düşmanlığına karşı olunması gerektiğini belirten Meclis Başkanı Bas, antisemitizmin sadece aşırı siyasi uçlarda bulunmadığını, bütün toplumun problemi olduğunu vurguladı. Bas, toplumun neredeyse 3’te birinin Yahudilerin çok fazla nüfuz sahibi olduğuna inandığını, yüzde 70’inin ise İsrail'in uyguladığı iç politikaları Nazi uygulamalarına benzettiğini kaydetti. Toplumu antisemitizmle yüzleşmeye çağıran Bas, “Yahudilere yönelik düşmanlık sadece en uçta değil, yalnızca internetteki birkaç antisemitist arasında değil. Tüm toplumun içinde, aramızda. Bu kabul edilemez” dedi.

Nazi kurbanları Almanya Federal Parlamentosu’nda anıldı

YAHUDİLERE NEFRET YENİDEN OLAĞAN HALE GELDİ

Holokost kurbanlarından 87 yaşındaki İnge Auerbach ise mecliste yaptığı konuşmada, antisemitizme karşı çıkma çağrısında bulundu. Anne ve babasıyla birlikte Theresienstadt toplama kampından kurtularak savaştan sonra New York'a göç eden Auerbach, "Ne yazık ki bu kanser yeniden dirildi ve Almanya da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Yahudilere karşı nefret yeniden olağan hale geldi. Bu hastalık mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Korkunç korku ve dehşet zamanlarını hala hatırlıyorum. İnsan nefreti korkunç bir şey. Hepimiz kardeş olarak doğduk. Geçmiş asla unutulmamalı. En büyük dileğim, tüm insanların uzlaşmasıdır” dedi.
Nazi kurbanları Almanya Federal Parlamentosu’nda anıldı

DEMOKRASİNİN KIRILGANLIĞINI YAŞIYORUZ

Bundestag'da son olarak söz alan İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy, herkesi demokrasi için çalışmaya çağırdı. Nazi suçlarını hatırlatan ve günümüzün demokrasiye yönelik tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan Levy, "Burası insanlığın, kötülüğün sınırlarını zorladığı, değerlerin kaybının demokratik bir çerçeveyi ırkçı ve ayrımcı bir tiranlığa dönüştürdüğü bir yer" dedi.

Holokost hatıralarını diri tutmanın kendileri ve gelecek neslin üzerinde önemli bir görev olduğunu vurgulayan Levi, “Şimdi burada demokrasinin kırılganlığını yaşıyoruz ve onu koruma görevimiz bir kez daha hatırlatılıyor. Bu her neslin yeniden üstlenmesi gereken bir görev” dedi. Levy, konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Alman toplama ve imha kampı Auschwitz'de bulunanların 27 Ocak 1945'te Sovyet birlikleri tarafından kurtarılması, 27 Ocak 1996'dan beri “Nasyonal Sosyalizm Kurbanlarını Anma Günü” olarak kutlanıyor.

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#ALMANYA#Nazi#Yahudi

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