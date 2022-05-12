Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Nazi hazinesinin ipucu bulundu

#Nazi Hazinesi#Polonya#Hazine
Nazi hazinesinin ipucu bulundu

Nazi altınlarının peşine düşen Polonya merkezli bir vakıf, 200 milyon Sterlin değerindeki efsane hazineyle ilgili bir kutu buldu.

Haberin Devamı

NAZİLERİN, İkinci Dünya Savaşı sırasında yağmaladığı ve savaşın bitiminden beri hazine avcılarının peşine düştüğü kayıp Nazi altınlarına bu defa çok yaklaşılmış olabilir. Silesian Bridge Vakfı’ndan araştırmacılar yaptıkları geniş çaplı çalışmanın sonucunda Polonya’nın güneyindeki Minkowskie köyünde umutlarını arttıran bir kutu keşfetti. Bölgede 18’inci yüzyıldan kalma bir sarayın limonluğunda, jeo-radar taramalarının sonucunda 50 cm genişliğinde bir kutu bulundu.

Nazi hazinesinin ipucu bulundu

10 TON ALTIN

Bölge, bir Nazi SS subayının günlüğü ile bir başka subayın çizdiği harita sayesinde belirlendi. Naziler tarafından gömüldüğü düşünülen kutunun bubi tuzağıyla döşenmiş olması ihtimalinden ötürü, kazı yapmadan önce askeri yetkililerden izin alınması gerekiyor. SS askerleri tarafından genelev olarak kullanıldığı belirtilen sarayın etrafındaki arazideki 10 ton altının 200 milyon Sterlin değerinde olduğu düşünülüyor. Vakfın eline geçen günlükte ayrıca Fransa’daki koleksiyonlardan çalındığına inanılan uluslararası öneme sahip 47 sanat eserinin de bölgedeki zulalarda bulunduğuna işaret eden tarifler var. Botticelli, Rubens, Cezanne, Carravagio, Monet, Dürer, Rafael ve Rembrandt gibi dünyaca ünlü isimlerin eserlerinin bölgedeki zulalarda bulunduğuna inanılıyor.

Haberin Devamı

Nazi hazinesinin ipucu bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazi Hazinesi#Polonya#Hazine

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor