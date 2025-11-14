×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in DNA'sı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adolf Hitler#Nazi#Almanya
Nazi Almanyası lideri Adolf Hitlerin DNAsı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 12:44

İngiltere'deki araştırmacılar, yaklaşık 80 yıl önce elde edilen kanıt ile Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in DNA'sını çözmeyi başardı. Araştırmacıların elde ettiği verilerde, Hitler'in yaşamına ilişkin dikkat çekici bulgular yer aldı.

Haberin Devamı

Araştırmacılar, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’e ait olduğuna inanılan bir DNA örneğini doğruladıklarını ve incelemeye başladıklarını açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, İngiltere’de Channel 4’da yayınlanacak “Hitler’in DNA’sı: Bir Diktatörün Taslağı” adlı belgeselde, Nazi liderinin biyolojik özelliklerine ilişkin çarpıcı bulgular yer alıyor.

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitlerin DNAsı ortaya çıktı

KUMAŞ PARÇASINDAN ALINAN DNA HİTLER İLE EŞLEŞTİ

Dört yılı aşkın süren araştırmaya, Bath Üniversitesi’nden genetikçi Prof. Turi King öncülük etti. King, 1945’te Hitler’in intihar ettiği sığınakta yer alan kanlı bir koltuktan alınan kumaş parçasındaki DNA’yı, Hitler’in doğrulanmış bir akrabasıyla karşılaştırarak örneğin gerçek olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Kumaş parçası, ABD Ordusu Albayı Roswell P. Rosengren tarafından 1945’te sığınaktan alınmış ve yıllarca ailesinde saklandıktan sonra 2014’te müzayedede satılarak Gettysburg Tarih Müzesi tarafından satın alınmıştı.

King, “Ne bulacağımızı bilmiyorduk. Gezegendeki en sıkıcı genom da olabilirdi ama inanılmazdı” dedi.

HİTLER’DE ‘KALLMANN SENDROMU’ İŞARETİ

DNA analizinde en dikkat çekici bulgu, Hitler’in PROK2 adlı gende mutasyon taşıması oldu. Bu mutasyonun, ergenliğin gecikmesine ve cinsel organ gelişiminin yetersiz olmasına yol açan Kallmann sendromu ile ilişkili olduğu belirtildi.

King, “Bu durumlar düşük testosteron seviyeleriyle karakterizedir. Ergenlik hiç başlamayabilir veya kısmi ergenlik görülebilir” ifadelerini kullandı.

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitlerin DNAsı ortaya çıktı

Nazi uzmanı tarihçi Alex J. Kay, tıbbi kayıtların da bu bulguyu desteklediğini belirterek Hitler’e 1923’te yapılan bir muayenede sağ tarafta “inmemiş testis” tespit edildiğini hatırlattı.

Kay, “Kallmann sendromunun keşfi, Hitler’in özel hayatı tamamen dışlayarak siyasete olağanüstü odaklanmasını açıklayabilir” dedi.

Haberin Devamı

HİTLER’İN YAHUDİ KÖKENLİ OLDUĞU İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Belgeselde, Hitler’in Yahudi kökenli olabileceği iddiaları da incelendi. Bu söylenti yıllardır, Hitler’in büyükannesinin bir Yahudi ailenin yanında çalışırken hamile kalmış olabileceği iddiasına dayanıyordu.

Ancak, DNA analizinde Hitler’in soy hattının Avusturya Alman kökenli olduğu ve erkek soyundan akrabasıyla tam eşleşme sağlandığı görüldü. King, “Eğer Yahudi kökenli olsaydı bu DNA eşleşmesi gerçekleşmezdi” dedi.

Gözden KaçmasınRusyanın saldırısı Kievi alevler içinde bıraktı: Ukraynanın kalbinde bütün bölgeler vurulduRusya'nın saldırısı Kiev'i alevler içinde bıraktı: Ukrayna'nın kalbinde bütün bölgeler vurulduHaberi görüntüle

PSİKİYATRİK VE NÖROGELİŞİMSEL HASTALIKLARA YATKINLIK

Araştırmacılar ayrıca Hitler’in poligenik risk skorunu inceledi. Bu yöntem bir tanı koymasa da genetik yatkınlık hakkında fikir veriyor.

Haberin Devamı

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitlerin DNAsı ortaya çıktı

Danimarka Aarhus Üniversitesi’nden Prof. Ditte Demontis, Hitler’in şizofreni, otizm ve bipolar bozukluk bulunma riskinin en yüksek oranda yer aldığını belirtti.

Ancak Hitler'in bu koşullardan birine sahip olduğunun kesin olmadığını kaydeden Demontis, yalnızca olasılığın yüksek göründüğünü aktardı.

Gözden KaçmasınGrok sınırı aştı: Küfür, Hitler’e övgü ve komplo teorileri… ‘Teknik bir arıza olarak görülmemeli’ | Bu sadece bir yapay zeka sorunu muGrok sınırı aştı: Küfür, Hitler’e övgü ve komplo teorileri… ‘Teknik bir arıza olarak görülmemeli’ | Bu sadece bir yapay zeka sorunu mu?Haberi görüntüle

BİLİMSEL TARTIŞMA SÜRÜYOR

Uzmanlar, araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayımlanmamış olmasına dikkat çekiyor. Francis Crick Enstitüsü’nden Pontus Skoglund, genomun ham verileri paylaşılmadan bulguların değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Skoglund, “Bu tür bir medya kampanyasının bilimsel değeri, bu hastalıklara sahip kişilerin damgalanması riskiyle dengelenebilir” dedi.

Haberin Devamı

Buna rağmen araştırma, Hitler’in biyolojik özellikleri hakkında bugüne kadar ortaya konan en kapsamlı genetik inceleme olarak öne çıkıyor.

Gözden Kaçmasın80 yıl önce bugün o kapının arkasında ne yaşandı Kanıtlar yıllarca gizlendi, komplo teorilerinin sonu gelmedi... Korkunç, uğursuz bir yerdi80 yıl önce bugün o kapının arkasında ne yaşandı? Kanıtlar yıllarca gizlendi, komplo teorilerinin sonu gelmedi... 'Korkunç, uğursuz bir yerdi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adolf Hitler#Nazi#Almanya

BAKMADAN GEÇME!