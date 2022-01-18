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Nazarbayev’in damatlarından peş peşe istifa

#Kazakistan#Nursultan Nazarbayev#Zam
Nazarbayev’in damatlarından peş peşe istifa

Kazakistan’ın eski lideri Nursultan Nazarbayev’in üç damadının ülkede akaryakıt zamına karşı patlak veren isyanın ardından görevlerinden peş peşe istifa etmeleri dikkat çekti.

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KAZAKİSTAN’da sular durulmuyor. Yeni yılda LPG fiyatlarına zam ile birlikte patlak veren protestolar, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in adeta rakiplerini tasviye sürecine dönüştü. Ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 30 yıllık iktidarının ardından ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olarak 2019’da işbaşına gelen Tokayev, Nazarbayev’e yakın isimleri görevden almaya devam ediyor.

SOSYETİK DAMAT

Olayların ardından Güvenlik Konseyi Başkanlığını Nazarbayev’den devralan Tokayev, son olarak Nazarbayev’in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Samat Abiş’i görevden aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazarbayev’in ortanca kızı Dinara Kulibayeva’nın eşi iş adamı Timur Kulibayev (55), Ulusal Girişimciler Odası ‘Atameken’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Yaşadığı jet-set hayatla tanınan Kulibayev, Amerikan Forbes dergisine göre, 3 milyar dolarlık bir servete sahip.

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SİYASİ BASKI NEDENİYLE

Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayeva’nın eşi Kayrat Şaripbayev’in ise KazakGaz Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı bildirildi. Nazarbayev’in küçük kızı Aliya Nazarbayeva’nın eşi Dimaş Dosanov’un da başkanı olduğu ulusal petrol taşıyıcı şirketi ‘KazTransOil’deki görevini bıraktığı açıklandı. Damatların siyasi baskı nedeniyle istifa ettiği konuşuluyor.

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#Kazakistan#Nursultan Nazarbayev#Zam

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