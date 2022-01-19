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Nazarbayev ortaya çıktı ‘Ben emekli oldum yetkiler Tokayev’de’

#Nazarbayev#Kazakistan#Tokayev
Nazarbayev ortaya çıktı ‘Ben emekli oldum yetkiler Tokayev’de’

Kazakistan’da ocak ayında kanlı olaylar yaşanırken, ortadan kaybolan ülkenin kurucusu ve 30 yıllık lideri Nursultan Nazarbayev dün ilk defa sahneye çıktı.

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Kazakistan halkına hitaben yaklaşık 3 dakikalık konuşma yapan Nazarbayev, ocakta yaşanan hadiseleri ‘trajedi’ olarak tanımladıktan sonra, “Ben emekliyim. Başkent Nursultan’da hak ettiğim istirahatımı sürdürüyorum. Ocak ayında ülkemizde yaşanan hadiseler ülkemizi parçalamaya yönelikti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazakistan’ı gözümüz gibi korumamız gerektiği bir daha kanıtlanmıştır. Şu anda tüm yetkiler Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in elinde. Yakında yapılacak “Nurotan” partisi kongresinde siyasi liderlik de ona geçecek. Başlattığı reformlarda halkımdan ona destek vermesini istiyorum. Reformların Kazakistan’ı daha güçlü yapacağına inanıyorum. Basında son günlerde çıkan ülkemizde elitler arasında kavga yaşandığı da gerçekleri yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

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#Nazarbayev#Kazakistan#Tokayev

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