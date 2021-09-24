NAVTEX’lere tam gaz devam

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Yunan tarafı yayınladığı yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ile, söz konusu geminin Girit adasının doğusundaki çalışmalarına 26 Eylül’e kadar devam edeceğini duyurdu.

TÜRKİYE’DEN ANINDA UYARI

Türkiye ise bir karşı NAVTEX ile Yunan duyurusunda gösterilen sahaların bir kısmının, Türkiye’nin 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e bildirilen kıta sahanlığı içinde bulunduğunu kaydetti. Türk NAVTEX’inde, “Türk deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetleri, ilgili Türk makamları ile koordine edilmelidir” notu yer aldı. Nautical Geo’nun geçen hafta Türk kıta sahanlığı içinde araştırma yapma teşebbüsü, bölgedeki Türk savaş gemilerinden yapılan uyarılarla önlenmişti. Yunan Dışişleri Bakanlığı da, Türk Dışişleri nezdinde diplomatik girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

Bu arada, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı “Parmenion 21” tatbikatı başladı. 1 Ekim’e kadar sürecek tatbikata Yunan kara, deniz ve hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı katılıyor.