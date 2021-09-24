NAVTEX’lere tam gaz devam

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERDünya Haberleri

NAVTEX’lere tam gaz devam

#NAVTEX#Türkiye#Yunanistan
NAVTEX’lere tam gaz devam
Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan, bazı bölümleri Türk kıta sahanlığında kalacak şekilde Doğu Akdeniz’de çalışmalar yürüten Malta bandıralı kiralık “Nautical Geo” araştırma gemisinin görev süresini uzattı. Bu adıma Türkiye’den anında tepki geldi.

Haberin Devamı

Yunan tarafı yayınladığı yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ile, söz konusu geminin Girit adasının doğusundaki çalışmalarına 26 Eylül’e kadar devam edeceğini duyurdu.

TÜRKİYE’DEN ANINDA UYARI

Türkiye ise bir karşı NAVTEX ile Yunan duyurusunda gösterilen sahaların bir kısmının, Türkiye’nin 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e bildirilen kıta sahanlığı içinde bulunduğunu kaydetti. Türk NAVTEX’inde, “Türk deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetleri, ilgili Türk makamları ile koordine edilmelidir” notu yer aldı. Nautical Geo’nun geçen hafta Türk kıta sahanlığı içinde araştırma yapma teşebbüsü, bölgedeki Türk savaş gemilerinden yapılan uyarılarla önlenmişti. Yunan Dışişleri Bakanlığı da, Türk Dışişleri nezdinde diplomatik girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

Bu arada, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı “Parmenion 21” tatbikatı başladı. 1 Ekim’e kadar sürecek tatbikata Yunan kara, deniz ve hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı katılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NAVTEX#Türkiye#Yunanistan