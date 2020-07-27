Navtex krizinde tansiyon düşüyor

EGE Denizi’nde Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in, Türk kıta sahanlığı içinde yapacağı çalışmalar için 21 Temmuz’da yayınladığı 977/20 sayılı Navtex (denizcilere duyuru) üzerine günlerdir çalkalanan sular, dün sabahın ilk saatlerinden itibaren durulmaya başladı. Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, Ege Denizi’ndeki Türk savaş gemilerinin bir bölümünün geçen cumartesi gecesinden itibaren üslerine döndüklerinin gözlendiğini, Yunan savaş gemilerinin de aynı şeyi yapma niyetinde olduklarını belirttiler. Kaynaklar, bu gelişmenin tansiyonun düşmeye başladığı anlamına geldiğini ifade ettiler. Türk ve Yunan savaş gemileri, 21 Temmuz’dan itibaren Ege’de karşı karşıya konumlanmıştı.

ALMANYA’NIN ROLÜ

Aynı kaynaklara göre, “Oruç Reis’in ya Antalya’dan hiç demir almaması, ya da araştırma bölgesine gitmekle birlikte kriz yaratacak çalışmalar yapmaması” bekleniyor. Atina’da “Oruç Reis gövde gösterisi yapıp, geri dönebilir” de deniyor. Diplomatik çevrelerde ise, Oruç Reis krizinde tansiyonun düşmeye başlamasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önemli rolü bulunduğu söyleniyor. Ayrıca söz konusu krizin, bir Türk-Yunan diyaloğuna vesile olabileceği de belirtiliyor. Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesi, “Türkiye’nin, Almanya aracılığıyla, Yunanistan’a ön şartsız bir diyaloğa başlarsak Oruç Reis ile sorun çıkmaz” yönünde mesaj gönderdiğini, Yunanistan hükümetinin ise, “Diyaloğu biz de istiyoruz. Ancak, çerçevesi önceden belirlenmeli” cevabı verdiğini ileri sürdü.

MUTABAKAT MUHTIRASI

Öte yandan Yunan medyasında, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırasına zarar vermek amacıyla, Yunanistan ile Mısır arasında benzer bir anlaşma imzalanması yolunda son günlerde önemli ilerleme sağlandığı iddiaları dikkat çekti. Atina ile Kahire arasında muhtemel bir anlaşma, Doğu Akdeniz’de yeni sorunlar yaratabilir.

MERİÇ’TEKİ SINIR SORUNU

Bu arada, geçen mayıs ayında Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe ve karşılıkla notalar verilmesine neden olan Meriç Nehri’nin Ferre bölgesindeki sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak amacıyla iki ülke uzmanları, geçen çarşamba günü Türk tarafında, perşembe günü de Yunan tarafında buluştu.

RUMLAR, FRANSA İLE İŞBİRLİĞİNİ HIZLANDIRDI

TÜRKİYE’yi Doğu Akdeniz’de engellemeyi amaçlayan Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa, geçmiş yıllarda başlattıkları askeri işbirliği anlaşmalarını hızlandırma kararı aldı. Buna göre, Rumlar Fransa’ya özel hazırladıkları deniz üssünün inşasını hızlandıracak ve Baf kentindeki hava üssünün daha aktif kullanılmasına olanak verecek. Rumların deniz ve hava üslerini Fransa’ya açması yeni değil.

LİMAN ÇALIŞMASI

Rum ve Yunan medyasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paris’te geçen hafta yaptıkları son görüşmede askeri işbirliğini arttırma kararı aldıklarını belirtiliyor. Rum yönetiminde de yayınlanan haftalık Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Fransa tarafı, Kıbrıs Rum yönetiminin Mari kentinde bulunan deniz üssünün Fransız savaş gemilerinin yanaşabilmesine olanak verecek şekilde liman derinliğinin arttırılması çalışmalarının tamamlanmasını talep etti. Kullanımı Fransa’ya devredilecek olan üs, günümüzde Rum deniz karakol gemilerine hizmet veriyor.

HAVA ÜSSÜ TALEBİ

Fransa’nın ikinci talebi ise, Baf kentinde bulunan Rumların Andreas Papandreu Hava Üssü’nün kullanılmasındaki bürokrasinin azaltılması. Fransız nakliye uçaklarının kullandığı üs, ABD ve İsrail gibi üçüncü ülkeler tarafından da kullanılıyor. Fransa ile Rum yönetimi ayrıca, hava kontrol sistemlerinin savaş uçaklarının da kullanabilmesi amacıyla modernleştirilmesini istiyor. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)

MSB, TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASINI ŞİDDETLE KINADI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi. MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.” (Uğur Ergan / ANKARA)