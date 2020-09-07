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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Navalni gerilimi tırmanıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Navalni gerilimi tırmanıyor
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RUSYA’da zehirlendiği öne sürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalni krizi her geçen gün Almanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Rusya’nın bizi oyalayarak Navalni olayında sorularımıza cevap vermemesi, zehirlenmenin arkasında Rus devletinin olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor” açıklamasını yaptı. Almanya’nın ültimatomu anımsatan açıklamasına Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bay Maas bu şekilde konuşmak yerine Rusya savcılığının Berlin’den günlerce beklediği bilgi paylaşımının neden hâlâ gerçekleşmediğine izahat vermeli. Almanya bizden acil yanıt bekleyeceğine, kendileri süreci neden savsakladıklarını söylesin” yanıtını verdi.

Berlin yönetimi, Navalni krizinin, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşımak amacıyla inşa edilmekte olan “Kuzey Akım-2” projesini etkileyebileceği sinyalini de verdi. Rus muhalif lider 20 Ağustos’ta Sibirya’da rahatsızlanmasının ardından tedavi için Berlin’e sevk edilmiş, Almanya, Navalni’nin “Noviçok” türü madde ile zehirlendiğinin tespit edildiğini ilan etmişti.

BELARUS’TA GÖSTERİ

Bu arada Rusya ile Batı arasında tampon ülke konumundaki eski Sovyet cumhuriyeti Belarus’ta yaşanan hadiseler de ilişkilerde tansiyonu arttırıyor. Dün Belarus’un başkenti Minsk’te her hafta sonu olduğu gibi on binlerce muhalif sokaklardaydı. Yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle çatışma yaşanmazken, polisin 50 kadar protestocuyu gözaltına aldığı görüldü.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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