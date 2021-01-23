Navalni çağrı yaptı, Rusya sokakları karıştı!

Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçileri, protestolara başladı. Polisin, eylemcilere sert müdahale ettiği görüntülendi.



Rusya’nın Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde, Navalni destekçilerinin çağrısı üzerine gözaltında bulunan Aleksey Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, protestoya başladı. Polisin bazı yerlerde protestoculara müdahale ettiği görüntülendi.

Sosyal medyada protesto gösterilerine katılanların 'Hırsız Putin' sloganları attığı yolunda paylaşımlar yapılıyor.

Polisin ana caddeleri kapattığı ve metro seferlerinin durdurulduğu da Rusya'dan gelen diğer haberler arasında.

Protesto gösterilerine eksi 20'lerde olan hava sıcaklığının bile engel olmaması da dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Navalni Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili akılalmaz iddiaların yer aldığı bir belgeseli youTube kanalında yayınlamış, Navalni'nin belgeseli saatler içinde milyonlarca kez izlenerek dünya gündemine damga vurmuştu.



Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Rusya'da ölümcül bir sinir gazıyla zehirlenmiş ve Almanya’nın Berlin kentinde tedavi görerek geçen Pazar günü geri döndüğü Moskova’da havalimanında gözaltına alınmıştı. Rus yetkililer, Navalvi’nin şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekten suçlu olduğunu açıklamıştı.