Navalni Berlin’de; koma hali sürüyor

Rusya’da 20 Ağustos’ta zehirlenme şüphesiyle koma halinde hastaneye kaldırılan muhalif lider Aleksey Navalni, Moskova yönetimiyle 48 saat süren görüşmelerin ardından dün Almanya’ya nakledildi. Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Omsk şehrinden havalanan ambulans uçak, dün sabah Berlin havaalanına indi. Navalni’nin durumu ciddiyetini korurken, Avrupa’nın en büyük hastanelerinden biri olan, Berlin’deki Charite Kliniği’ne yatırıldı.

‘48 SAATİ HEBA ETTİLER’

Sözcüsü Kira Yarmış, “Omsk’taki hastanenin Kremlin güdümünde olduğu kanıtlandı. Oradaki doktorlar, hastanın durumunun kritik olduğunu öne sürerek Berlin’e gitmesine izin vermiyorlardı. Ancak yolculuk sorunsuz geçti. Navalni’yi ailesine dahi göstermeyerek, son derece kritik ilk 48 saati heba ettiler. Neyse ki, en azından ilk adım atıldı” açıklamasında bulundu.

TÜM TETKİKLER BAŞTAN

Charite Kliniği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, halen komada bulunan Navalni’nin tüm tetkiklerinin baştan yapılacağı belirtilerek, “Sonuçlar çıkar çıkmaz, ilk önce hastanın ailesiyle paylaşılacak. Ailesi uygun gördüğü takdirde, birkaç gün içinde de kamuya açıklama yapılacak” dendi.

Navalni’yi Almanya’ya yolcu eden Omsk’taki sağlık bakanlığı yetkilileri ise “Navalni’nin kanında, yüksek derecede alkol ve kafein tespit edilmiştir. Meslektaşlarımızla işbirliğine ve yardıma hazırız” açıklaması yaptı.