NATO’yu alarma geçiren hamle! Putin neyi test etti? Denizin yüzlerce metre altında ne oldu?

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Arktik Okyanusu’nun buzlarla kaplı sularında yaşanan ve ilk bakışta sıradan bir askerî tatbikat gibi görünen hareketlilik, Batılı istihbarat birimlerinin dikkatini çekti. Çünkü bu kez mesele bir geminin rotası ya da bir denizaltının hareketinden ibaret değildi. Norveç’in Svalbard takımadaları çevresindeki sularda yürütüldüğü öne sürülen faaliyet, deniz tabanında görünmeyen ancak modern dünyanın işleyişi açısından kritik öneme sahip bir altyapıyı gündeme getirdi.



Daily Mail’de yer alan haberde Batılı iki yetkiliye göre Rusya, bölgede daha önce kamuoyuna ayrıntıları açıklanmayan bir teknolojinin kullanımını test etti. Teknolojinin nasıl çalıştığı konusunda güvenlik gerekçesiyle ayrıntı verilmezken, tatbikatın olası hedeflerinden birinin denizaltı kablolarına yönelik yeni bir müdahale yöntemini sınamak olduğu değerlendiriliyor.



İngiltere, Norveç ve ABD’nin Rus unsurlarını takip ederek tatbikatın tamamlanmasını engellediği öne sürülürken, olayın arkasındaki asıl soru şu: Rusya Arktik’in derinliklerinde tam olarak neyi test etti? Konuya yakından bakalım…





RUSYA’NIN GİZLİ TATBİKATINDA NELER OLDU?



‘NATO İLE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİMİ ARTIRABİLECEK BİR GELİŞME’



SVALBARD'IN ALTINDA KRİTİK BİR İLETİŞİM HATTI BULUNUYOR



SAVAŞLARDA KABLOLARIN ÖNEMİ YENİ DEĞİL



NATO NEDEN ALARMA GEÇTİ?



RUSYA NATO'NUN SINIRLARINI MI TEST EDİYOR?



ARKTİK’TEKİ TATBİKAT DAHA BÜYÜK BİR GERİLİMİN HABERCİSİ Mİ?

