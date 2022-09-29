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NATO’ya üyelik için iki ülkeyi bekliyorlar

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#NATO#İsveç#Finlandiya
NATO’ya üyelik için iki ülkeyi bekliyorlar
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

NATO’ya katılmak için mayısta başvuran, temmuzda da katılım protokolleri Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tüm üye ülkelerce imzalanan İsveç ve Finlandiya’nın örgüte üyeliklerine ilişkin onay sürecinde kritik bir aşamaya gelindi.

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Önceki gün Slovakya’nın da katılım belgelerini onaylamasının ardından süreci tamamlayan NATO üyesi sayısı 28’e yükseldi. Belgeleri henüz onaylamayan iki ülke ise Macaristan ve Türkiye.

SON ONAY TÜRKİYE’DEN

Macaristan, başvuru sürecinde herhangi bir sorun çıkarmazken onay sürecinin diğer ülkeler kadar hızlı olmayacağının sinyallerini verdi. Ukrayna savaşında AB’nin genelinin aksine Rusya’yı gözeten bir yaklaşım içinde olan Viktor Orban yönetiminin onay sürecini biraz daha geciktirmesi, sonrasında ise yeşil ışık yakması bekleniyor. Türkiye’nin ise belgelere son onay veren NATO ülkesi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sürecin tamamlanması için ise bir son tarih yok.

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#NATO#İsveç#Finlandiya

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