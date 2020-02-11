NATO’ya en düşük destek Türkiye’de

Ankete katılan Türklerin sadece yüzde 21’i NATO’yu olumlu değerlendirirken, Yunanistan yüzde 37’lik destek ile NATO’yu en olumsuz bulan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. Pew’in geçmişteki anketlerinde, Türkiye’nin NATO’ya desteği 2011’de yüzde 18, 2013’te yüzde 25, 2017’de yüzde 23 olmuştu. 16 üye ülkedeki araştırmada NATO’ya ortalama destek yüzde 53 oldu. NATO’ya en yüksek destek Rusya ile sorunlu ilişkiler yaşan Polonya’da çıktı. Halkın yüzde 82’si NATO’yu olumlu bir kuvvet olarak görüyor. Litvanya’nın yüzde 77’si de Polonya’ya benzer gerekçelerle NATO’ya desteğini açıklıyor. Almanya’nın yüzde 57’si, Fransa’nın yüzde 49’u, ABD’nin ise yüzde 52’si NATO’yu olumlu görüyor.

RUSYA GÜÇ KULLANIRSA

Ankette, Rusya’nın bir NATO ülkesine güç kullanması durumunda kendi ülkelerinin NATO altında duruma müdahil olmasını destekleyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 32, Almanya’da yüzde 34, Fransa’da ise yüzde 41 oldu. NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesi müttefiklerin ‘birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği’ ifadelerini barındırıyor.