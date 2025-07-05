NATO’nun zirvesinde devir teslim

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ABD Başkanı’nın önde gelen askeri danışmanları arasında yer alan Grynkewich, Amerikan Hava Kuvvetleri mensubu. Devir teslim için Belçika’nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda (SHAPE) düzenlenen törende konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, eski bir savaş pilotu olan Grynkewich’in, İttifak’ın gökyüzünden ve diğer alanlardan karşılaştığı tehditler karşısında derin bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.



Grynkewich, 2300 saatten fazla uçuş deneyimi bulunan, F-16 ve F-22’lerin de aralarında olduğu çok sayıda savaş uçağı kullanmış bir pilot. Kariyerindeki hızlı yükselişle dikkat çeken Grynkewich, Ortadoğu konusunda da deneyim sahibi. Tüm NATO operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak Grynkewich, geleneksel olarak ABD’li bir subaya verilen SACEUR görevini üstlenen 21’inci isim.