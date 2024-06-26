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NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Mark Rutte#Genel Sekreketer
NATOnun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 11:37

Hollanda Başbakanı Mark Rutte NATO'nun yeni genel sekreteri olarak atandı.

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NATO, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi yeni genel sekreter olarak onayladı. Rutte, görev süresi 1 Ekim'de sona erecek olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerini alacak.

NATO'nun yeni genel sekreteri belli oldu. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 32 üye ülkenin desteğini almasının ardından yeni genel sekreter olarak atandığı duyuruldu. Rutte'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin sona ereceği 1 Ekim'de ittifakın başına geçeceği ifade edildi.

ROMANYA BAŞBAKANI ADAYLIK ÇEKİLMİŞTİ

Öte yandan 57 yaşındaki Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçtiğimiz hafta yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından tek aday olarak kalmıştı. Hollanda'da koalisyon hükümetinin dağılması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa eden Rutte, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp daha sonra aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

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STOLTENBERG'İN GÖREV SÜRESİ 4 KEZ UZATILMIŞTI

2014'ten beri NATO'nun genel sekreteri olan 65 yaşındaki Stoltenberg'in görev süresi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna işgalini başlatmasıyla 4 kez uzatılmıştı.

Stoltenberg, Norveç'te 1996'dan 2000'e kadar Maliye Bakanı, 2000-2001 ve 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapmıştı.

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#NATO#Mark Rutte#Genel Sekreketer

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