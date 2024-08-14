NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü Mitroviça'daki köprüyle ilgili kararların diyalog yoluyla alınmasını talep etti

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, İbre Nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılması konusunu görüşmek üzere KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, köprünün araç trafiğine açılmasının, doğru, gerekli ve yararlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, Kurti'nin görüşmede Ulutaş'ı köprü etrafında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirdiği ve hareket özgürlüğü ile hukukun üstünlüğünün, barışın ve güvenliğin bir arada mümkün olabileceğine ve gerekli olduğuna olan inancını dile getirdiği vurgulandı.

KFOR tarafından dün gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada ise Kosova'da yaşayan tüm toplulukların güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya kararlı olduklarına dikkati çekildi.

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KFOR’un Kosova genelinde belirgin ve esnek bir varlığının olduğu belirtilen açıklamada, "KFOR Komutanı, ihtiyaçlara göre bunu ayarlama yetkisine sahiptir ve güvenlikle ilgili önemli gelişmelere yanıt vermek için BM'nin yetkisi doğrultusunda hareket etmekten çekinmeyecektir." denildi.

Tüm aktörlerin gerilim yaratabilecek tek taraflı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KFOR, Mitroviça'daki İbre Nehri üzerindeki ana köprüde kalıcı bir varlık bulundurmakta ve bölgede düzenli devriyeler yapmaktadır. İbre Nehri üzerindeki köprüyle ilgili her türlü kararın siyasi diyalog yoluyla ve koordineli bir şekilde alınması gerektiğini yeniden teyit ediyoruz. Bu bağlamda, Belgrad ile Priştine arasındaki AB tarafından kolaylaştırılan diyaloğu tam olarak desteklemeye devam ediyoruz. KFOR, BM tarafından verilen görevini yerine getirmeye devam etmek için gerekli tüm önlemleri almak üzere iyi donanımlı ve iyi konumlanmıştır."

BÖLÜNMÜŞ ŞEHİR: MİTROVİÇA

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 25 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitroviça, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

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Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprü, 1999'dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar geçiş yapabiliyor. KFOR askerleri, 7 gün 24 saat köprüde nöbet tutuyor. Şehirde bulunan diğer köprülerden ise araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililer, son dönemde "bölünmüşlüğün" sembolü olan bu köprünün araç trafiğine açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Köprüyü araç trafiğine açma girişimleri son yıllarda birkaç defa denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ülkedeki Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yetkilileri yaptıkları açıklamalarla ve Kosovalı Sırplar da gösteri düzenleyerek, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı olduklarını duyurmuştu.