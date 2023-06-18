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NATO’nun ilk kadın sözcüsü Lungescu, görevini yardımcısına devredecek

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#NATO#Oana Lungescu#Dünya
NATO’nun ilk kadın sözcüsü Lungescu, görevini yardımcısına devredecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 16:56

NATO'nun en uzun süre görev yapan sözcüsü ve bu görevi üstlenen ilk kadın olduğu ifade edilen Oana Lungescu, Temmuz’da yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nin ardından görevini yardımcısı Dylan White'a devredecek.

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NATO Sözcüsü Oana Lungescu 9 Haziran’da sosyal medya hesabından “bazı kişisel haberler” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Ağustos sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Lungescu’nun yaptığı paylaşımda, “NATO Sözcüsü olarak görev yapan ilk kadın olan Oana Lungescu, bir neslin en çalkantılı döneminde ittifakın iletişimini yönettikten sonra Ağustos sonunda görevinden ayrılıyor.  BBC'deki uzun kariyerinin ardından 2010 yılında eski Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen tarafından atanan ve 2014 yılında Jens Stoltenberg tarafından yeniden görevlendirilen Lungescu aynı zamanda NATO'nun en uzun süre görev yapan sözcüsü ve yakın tarihte bu göreve getirilen ilk gazeteci. Temmuz ortasında yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nin ardından görevini yardımcısı Dylan White'a devredecek” ifadeleri yer aldı.

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NATO’nun ilk kadın sözcüsü Lungescu, görevini yardımcısına devredecek

“BRÜKSEL’DEKİ EN ETKİLİ KADINLARDAN BİRİ”

NATO’nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Lungescu, NATO’nun 7/24 medya operasyonlarını koordine etmenin yanı sıra ittifakın zirveler ve bakanlar toplantıları da dahil olmak üzere tüm önemli etkinliklerinin medya boyutlarını planlamakta ve yönetmektedir. Lungescu ayrıca NATO Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yapılan tüm konuşma ve yayınlardan da sorumludur. Lungescu bu görevi üstlenen ilk kadın ve ilk gazetecidir. Politico 2016 yılında Lungescu'yu Brüksel'deki en etkili kadınlardan biri olarak seçmiştir.

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#NATO#Oana Lungescu#Dünya

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