NATO’nun ‘geri dönüş’ zirvesi

Brüksel’de yarın yapılacak NATO zirvesinde liderleri, NATO 2030 adlı vizyon belgesinden yeni stratejik konsepte, Çin’den Rusya’ya, iklim krizinin güvenliğe etkisinden terörle mücadeleye kadar geniş yelpazeye yayılan çok sayıda konu başlığı bekliyor.

ZİRVE İÇİNDE ZİRVE: Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği, ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk NATO zirvesi olacak yarınki toplantıda örgütün önümüzdeki on yıllık dönemde izleyeceği yol haritası şekillendirilecek. Zirve, bir bakıma ‘NATO geri döndü’ mesajı niteliğinde olacak. Salgın nedeniyle NATO çatısı altında uzun süredir yüz yüze görüşemeyen liderler arasında yapılacak ikili temasların çoğu da zirve içinde zirve kıvamında olacak.

ABD’DEN GÜÇLÜ BAĞLILIK MESAJI: Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde darbe alan transatlantik ilişkilerin eski ayarlarına döndürülmesi açısından önemli olan zirvede Biden’ın İttifak’a bağlılığını teyit etmesi bekleniyor. Savunma harcamaları için belirlenen hedefi teyit edecek olan liderler, çekilmenin sürdüğü Afganistan’a nasıl destek olunacağını da görüşecekler. Ayırca NATO’nun, Çin ve Rusya konusunda sert tavır takınması öngörülüyor.

SALGIN NEDENİYLE SIKI TEDBİRLER

NATO zirvesi için hem güvenlik hem de salgın önlemleri uygulanacak. Zirve için bazı yollarda ve Brüksel’in belli bölgelerinde kapatma uygulanacak. NATO karargâhına erişim de oldukça sınırlı tutulacak. Medya mensupları zirveyi karargâh dışında kurulacak medya merkezinden izleyecek. Zirveyi takip edecek medya görevlilerinin COVID-19’a karşı aşılanmış olsalar da, PCR testi yaptırmaları zorunlu kılındı. Medya çalışanları zirve boyunca FFP2 maskeleri kullanmak zorunda.

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