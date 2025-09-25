NATO'nun kuzey kanadı durulmuyor: Danimarka'da İHA alarmı! Ülkenin en büyük ikinci havaalanı kapatıldı

Haberin Devamı

Kuzey Jutland Polis Bölge Müdürlüğü, çarşamba akşamı havalimanı civarında birden fazla dron gözlemlendiğini bildirdi. Söz konusu araçların ışıkları açık bir şekilde havalimanı civarında hareket ettiği kaydedildi. Yaşanan gelişmeler üzerine havalimanındaki iniş ve kalkış operasyonları derhal durduruldu.

Avrupa hava trafik kontrol kuruluşu Eurocontrol, Aalborg Havalimanı'na iniş ve kalkışların, perşembe günü saat 04.00 GMT'ye (Greenwich saati) kadar askıya alındığını ilan etti. Yaşanan aksaklık nedeniyle bazı seferlerin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi. Polis, bölge sakinleri ve yolcular için herhangi bir tehlike bulunmadığını söyledi.

Danimarka Hava Kuvvetleri, İHA'ların tespit edilmesi üzerine bölgede güvenliği sağlamak için havalandı.

POLİS BASINA BİLGİ VERDİ

Polis yetkilileri, İHA'ların ilk olarak çarşamba günü yerel saatle 21.44 sıralarında görüldüğünü bildirdi. Perşembe günü 00.05'te düzenlenen basın toplantısı esnasında da yabancı İHA'ların halen hava sahasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Danimarkalı yetkililer, ilerleyen saatlerde İHA'ların hava sahasını terk ettiğini belirtti. Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

The Guardian'ın haberine göre, bir polis sözcüsü, "İHA'ların amacının ne olduğunu ve arkasındaki aktörün kim olduğunu söylemek için henüz çok erken" açıklamasını yaptı.

ASKERİ ÜS OLARAK DA KULLANILIYOR

Sözcü, olayın Kopenhag Havalimanı'nda görülen dronlarla bir bağlantısı olup olmadığının da şu an için bilinmediğinin altını çizdi. Aalborg Havalimanı'nın askeri üs işlevi de görmesi nedeniyle Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

Yaşanan olayların ardından Almanya, daha önce Birleşmiş Milletler (BM) görevlerinde kullanılan Baden-Württemburg zırhlısını Kopenhag'a gönderdi.

NORVEÇ VE DANİMARKA TEMAS HALİNDE

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Kopenhag ve Oslo havalimanlarında yaşanan İHA olayları hakkında Danimarkalı meslektaşlarıyla yakın temas halinde olduklarını dile getirdi. Eide, soruşturmalar devam etse de şu ana kadar bu iki olay arasında somut bir bağlantı tespit edilemediğini vurguladı. Danimarka makamları, salı günü Kopenhag'daki olayı ülkenin kritik altyapısına yönelik son dönemin en ciddi tehdidi olarak nitelendirmişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

KOPENHAG VE OSLO'DA ALARM

Kopenhag ve Oslo havalimanları, 23 Eylül'de insansız hava araçları nedeniyle birkaç saatliğine faaliyetlerine ara vermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, söz konusu İHA'ların Rusya'ya ait olduğunu öne sürmüştü. Zelenski, müttefik ülkeleri bu tür eylemlere karşılık vermeye çağırmıştı.

TV2'ye yazılı açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'daki kesintiyi "Danimarka'nın kritik altyapısına yönelik bugüne kadarki en ciddi saldırı" olarak nitelendirmiş, "Bu durum, içinde bulunduğumuz dönem ve bir toplum olarak hazırlıklı olmamız gereken şeyler hakkında bir fikir veriyor" demişti.

Norveç hükümeti, Rusya’nın bu yıl Norveç hava sahasını 3 kez ihlal ettiğini açıklayarak, Rusya’nın geçen hafta Estonya hava sahasına yönelik ihlalini de kınamıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kopenhag’da yaşanan insansız hava aracı (İHA) olayına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ancak olayın Rusya ile bağlantılı olup olmadığı konusunda bir şey söylemenin henüz mümkün olmadığını ifade etmişti.

NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğin provokasyonlarla kesintiye uğramayacağını vurgulayan Rutte, “Eğer bunun mümkün olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Ruslar biliyor ki gerekirse tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

NATO'DA PEŞ PEŞE HAVA İHLALLERİ

Polonya, 9 Eylül'de hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait İHA'lara NATO ile birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildiğini kaydetmişti.

19 Eylül'de de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.