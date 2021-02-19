NATO’nun Afganistan ikilemi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu durumu, “Çok sayıda ikilemle karşı karşıyayız ve kolay opsiyon yok” sözleriyle değerlendirdi. Toplantı sonrasında basına konuşan Stoltenberg, “1 Mayıs’ı geçecek şekilde kalırsak daha fazla şiddet ve birliklerimize yönelik saldırı riski var. Çekilmemiz halinde ise kazanımlarımızı kaybetme riski var” dedi. ABD’de Biden yönetimi Afganistan stratejisini gözden geçiriyor. NATO’nun da nihai kararı bu sürecin sonunda vermesi bekleniyor. Afganistan’da NATO ve ortaklarının 9 bin 592 askeri var. Türkiye, ABD’nin asker sayısını 2 bin 500’e düşürdüğü misyona en fazla katkı (600 asker) sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

IRAK MİSYONU BÜYÜYOR

Afganistan konusunda şimdilik beklemede kalan NATO, Irak’taki misyonunu ise hem kapsam hem de coğrafi alan olarak büyütüyor. Eğitim odaklı misyonun şu an 500 olan asker sayısı 4 bin civarına yükseltilecek. Misyonun komutası da Kanada’dan Danimarka’ya geçiyor.