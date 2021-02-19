MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNATO’nun Afganistan ikilemi
GeriDünya NATO’nun Afganistan ikilemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO’nun Afganistan ikilemi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
NATO’nun Afganistan ikilemi
Abone Olgoogle-news

ABD güçlerinin Afganistan’dan çekileceği tarih olarak açıklanan 1 Mayıs yaklaşırken, video konferans yöntemiyle yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan İttifak’ın bu ülkedeki varlığının geleceği konusunda nihai karar çıkmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu durumu, “Çok sayıda ikilemle karşı karşıyayız ve kolay opsiyon yok” sözleriyle değerlendirdi. Toplantı sonrasında basına konuşan Stoltenberg, “1 Mayıs’ı geçecek şekilde kalırsak daha fazla şiddet ve birliklerimize yönelik saldırı riski var. Çekilmemiz halinde ise kazanımlarımızı kaybetme riski var” dedi. ABD’de Biden yönetimi Afganistan stratejisini gözden geçiriyor. NATO’nun da nihai kararı bu sürecin sonunda vermesi bekleniyor. Afganistan’da NATO ve ortaklarının 9 bin 592 askeri var. Türkiye, ABD’nin asker sayısını 2 bin 500’e düşürdüğü misyona en fazla katkı (600 asker) sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

IRAK MİSYONU BÜYÜYOR

Afganistan konusunda şimdilik beklemede kalan NATO, Irak’taki misyonunu ise hem kapsam hem de coğrafi alan olarak büyütüyor. Eğitim odaklı misyonun şu an 500 olan asker sayısı 4 bin civarına yükseltilecek. Misyonun komutası da Kanada’dan Danimarka’ya geçiyor.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi