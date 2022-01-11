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HABERLERDünya Haberleri

NATO’dan Ukrayna’ya tam destek mesajı

#NATO#Rusya#Ukrayna
NATO’dan Ukrayna’ya tam destek mesajı

NATO’da, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının odakta olduğu temas trafiği yoğun şekilde sürüyor.

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Yarın, 2019’dan bu yana ilk kez toplanacak NATO-Rusya Konseyi (NRC) öncesinde NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı yapıldı. Ukrayna’yı Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna’nın temsil ettiği toplantı Kiev’e tam destek niteliği taşıyor. NATO’nun önceliği, Rusya ile gerginliği azaltacak ve Ukrayna’ya yönelik riski düşürecek yeni bir süreç başlatmak. Brüksel’de 12 Ocak’ta yapılacak NATO-Rusya Konseyi’nden beklenti ise çok yüksek değil.

BEDELİ AĞIR OLUR

Rusya’nın Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmamasına dair garanti beklentisi sürerken Stoltenberg, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın ne zaman NATO üyesi olacağı Ukrayna’nın ve NATO üyesi 30 ülkenin kararıdır. Başka kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, barışçıl bir siyasi yol için çalıştıklarını ancak Rusya’ya tekrar askeri güce başvurması halinde bunun ciddi ekonomik ve siyasi bedelleri olacağı mesajının verilmesi gerektiğini söyledi.

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#NATO#Rusya#Ukrayna

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