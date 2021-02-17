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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 21:19 | Son Güncelleme:

NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

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NATO'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

NATOdan Türkiyeye başsağlığı mesajı


Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Bakan Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.

NATOdan Türkiyeye başsağlığı mesajı

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