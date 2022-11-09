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NATO'dan Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü

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#NATO#Jens Stoltenberg#Türkiye
NATOdan Türkiyenin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 00:41

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna tahılının Karadeniz’den dünyaya sevk edilmesini sağlayan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'yi takdir ettiklerini ifade etti.

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Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) “İklim Güvenliği" konulu toplantıya video konferansla bağlanarak konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne değindi.

Stoltenbeng, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle dünyada enerji ve gıda fiyatlarının arttığını aktararak, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin girişimleriyle varılan tahıl anlaşması ile gıda fiyatlarının gerilediğine dikkat çekti.

Stoltenberg, “Birleşmiş Milletler, NATO müttefiki Türkiye ve uluslararası toplumun, küresel gıda pazarındaki baskıyı azaltmak için Ukrayna'dan en azından tahıl ihracatını mümkün kılan anlaşmayı müzakere ederek sonuçlandırmasından memnunum. Geçtiğimiz hafta İstanbul'u ziyaret ettim. Tahıl gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki çabalarından övgüyle bahsettim. Rusya'ya tahıl anlaşmasına uyması ve anlaşmayı uzatması için çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.

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#NATO#Jens Stoltenberg#Türkiye

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