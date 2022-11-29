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NATO'dan Türkiye açıklaması: Dayanışma içindeyiz

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Türkiye#Romanya
NATOdan Türkiye açıklaması: Dayanışma içindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 21:29

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na dair yayınlanan bildiride, “Terörün her türlüsünü ve tezahürünü kınıyor ve son dönemde yaşanan korkunç terör saldırıları sonrasında hayatını kaybedenlerin yasını tutan Türkiye ile dayanışma içindeyiz” denildi.

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NATO Dışişleri Bakanları, Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir araya geldi. Toplantının ilk gününün tamamlanmasının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğuna vurgu yapılarak, “NATO, halklarımızı korumaya ve müttefik topraklarının her karışını her zaman savunmaya devam edecektir. Bunu 360 derece yaklaşımımız doğrultusunda her türlü tehdit ve zorluğa karşı yapacağız” denildi. Türkiye ile dayanışma mesajı verilen bildiride, “Terörün her türlüsünü ve tezahürünü kınıyor ve son dönemde yaşanan korkunç terör saldırıları sonrasında hayatını kaybedenlerin yasını tutan Türkiye ile dayanışma içindeyiz” ifadelerine yer verildi.

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"BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE BİR ARADA DURUYORUZ"

NATO’nun otoriter aktörler ve stratejik rakipler tarafından tüm stratejik yönlerden tehdit ve meydan okumalarla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekilen bildiride, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmeye devam edildiği belirterek, “Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik düşmanca saldırılara karşı hazırlanma, caydırma ve savunma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Müttefiklere yönelik herhangi bir saldırı, birleşik ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır. Birlik ve dayanışma içinde bir arada duruyoruz ve uluslarımız arasındaki kalıcı transatlantik bağı yeniden teyit ediyoruz. Avrupa-Atlantik bölgesinin tamamında barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi.

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#NATO#Türkiye#Romanya

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