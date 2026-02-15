×
DÜNYA HABERLERİ

NATO'dan Türk askerleri paylaşımı: 'Güçlüyüz, cesuruz, hazırız'

Almanya'daki Steadfast Dart 2026 tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı'na ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yapan NATO, "Almanya'dan mesaj var! Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan bir piyadeyle tanışın. Güçlü. Cesur. Hazır." ifadelerini kullandı.

NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında Almanya'da görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yaptı.

NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan mesaj var! Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan bir piyadeyle tanışın. Güçlü. Cesur. Hazır." denildi.

PAYLAŞIMDA TÜRK ASTSUBAY DA YER ALDI

Paylaşımdaki videoda, 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev alan Astsubay Çavuş Doğukan Durak'ın tatbikat hakkındaki düşünceleri de yer aldı.

Durak, tugayın Türkiye'de üstlendiği görevde önemli başarılar elde ettiğini belirterek, Türkiye'yi 2026 yılında NATO'nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'da temsil edeceği için gururlu olduğunu dile getirdi.

'HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIR OLDUĞUMUZU VURGULUYORUZ'

Türkiye'nin milli silah sistemleriyle Türk askerinin tarihsel disiplininin birleşmesiyle ortaya aşılmaz bir gücün çıktığını dile getiren Durak, "'Güçlüyüz, cesuruz, hazırız.' parolasıyla müttefiklerimize sahada örnek bir duruş sergiliyoruz. Burada sadece tatbikat yapmıyor, her türlü tehdide karşı sahada hazır olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Videoda ayrıca, tatbikata katılan Türk keskin nişancılarının yaptığı atış talimleri de paylaşıldı.

NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, Almanya'da yapılıyor. 8-25 Şubat arasında düzenlenen tatbikata TSK, yaklaşık 2 bin kişilik kuvvetle katılıyor.

