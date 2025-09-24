×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

NATO’dan Rusya’ya uyarı: Gereğini yaparız

Güncelleme Tarihi:

#NATO#RUSYA#UÇAK
NATO’dan Rusya’ya uyarı: Gereğini yaparız
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

Rusya’ya ait üç Mig-31 savaş uçağının 19 Eylül’de Estonya hava sahasını ihlal etmesini dün ele alan Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), Moskova’yı uyararak, “Şüphen olmasın gereğini yaparız” mesajı verdi.

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Savunma örgütüyüz ama naif değiliz” dedi. Rusya’nın, NATO hava sahasına yönelik ihlalleri nedeniyle son iki haftada ikinci kez danışma mekanizması kapsamında toplanan NAC sonrası yapılan yazılı açıklamada, Rusya kınandı ve “Rusya’nın, NATO ve müttefiklerinin, uluslararası hukuka uygun olarak, kendilerini savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacağından şüphesi olmasın” denildi.

MİG’LERİ VURMADIK ÇÜNKÜ

Üç savaş uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan fazla ihlal etmesi üzerine bölgede görevli İsveç, Finlandiya ve İtalya savaş uçakları müdahalede bulunmuştu. İhlal süresinin uzun olmasına rağmen neden fiziki müdahale yapılmadığı sıkça sorulan sorular arasında. Rutte’nin bu soruya cevabı, “Acil bir tehdit değerlendirilmediğinden MİG’lerin vurulmasına gerek kalmadı. Her zaman yapacağımız şey orantılı bir şekilde tepki vermektir ancak gerekirse gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiniz” oldu. NATO’nun ortak savunma ilkesi olan 5’inci maddeye bağlılığının sarsılmaz olduğunun belirtildiği NAC açıklamasında, “Rusya, tırmandırıcı, yanlış hesaplama riski taşıyan ve hayatları tehlikeye atan bu eylemlerin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. Bu eylemlere son verilmelidir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#RUSYA#UÇAK

BAKMADAN GEÇME!