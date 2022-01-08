NATO’dan Rusya’ya ortak tavır

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NATO dışişleri bakanları, video konferans aracılığıyla düzenlenen olağanüstü nitelikli bir toplantıda Rusya’nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınak bağlamındaki son gelişmeleri ve bunların Avrupa güvenliğine etkilerini masaya yatırdı. Rusya konusunda anlamlı diyalogla kombine edilmiş caydırıcılık ve savunma yaklaşımını koruyan NATO, Moskova’yı Ukrayna’ya karşı askeri hamlede bulunmasının ciddi sonuçları ve ağır bir bedeli olacağı konusunda bir kez daha uyardı. Askeri yığınağın son bulmadığına dikkat çeken ve “Çatışma riski gerçek” diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın masaya gelmeye ve konuşmaya hazırlanmasının olumlu sinyal olduğunu ancak diplomasinin başarısız olma olasılığına da hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

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NATO müttefikleri Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek mesajını da yinelediler.

UKRAYNA’YA DESTEK

Rusya, Ukrayna’nın üye yapılmayacağı konusunda garantiler istese de NATO bu talebe kapıyı kapatmış durumda. Stoltenberg, “Boyutuna ve komşularının kim olduğuna bakılmaksızın her ülke kendi yolunu ve ittifaklarını belirleme temel hakkına sahiptir” dedi. Aralarında NATO-Rusya Konseyi’nin de bulunduğu gelecek hafta yapılacak ikili ve uluslararası temaslar Moskova’nın diyalog konusundaki ciddiyetini göstermesi açısından fırsat olarak görülüyor. Stoltenberg, Rusya’nın endişelerini dinlemeye her zaman hazır olduklarını ancak anlamlı bir diyalog için müttefiklerin uzun süredir Rusya’nın eylemlerinden duydukları endişelerin de ele alınması gerektiğini söyledi.

5’İNCİ MADDE DETAYI

Stoltenberg’in “değerli bir ortak” olarak nitelediği Ukrayna, NATO üyesi olmadığı için İttifak’ın meşhur ortak savunma ilkesi olan ve bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağına dayanan “5’inci madde” kapsamına girmiyor. Bu da Rusya’nın olası bir askeri hamlesine aynı şekilde karşılık verilmesi ihtimalini gündemden düşürüyor. NATO’nun dün yinelediği “ciddi sonuç ve ağır bedel” vurgusuyla ekonomik, mali ve siyasi yaptırımlar kastediliyor.