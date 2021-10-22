NATO’dan Rusya’ya karşı yeni plan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marmara için tarih verdi En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketinMarmara için tarih verdi! En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketin#Müsilaj
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
Mesut Özil çılgına döndü Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...Mesut Özil çılgına döndü! Küfürler savurup şişeleri tekmeledi...#Fenerbahçe
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler soruşturması ne durumdaSiyasi cinayetler soruşturması ne durumda?#Kemal Kılıçdaroğlu
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
Terör örgütü PKK’nın parçası, iktidarın parçası olacakmışTerör örgütü PKK’nın parçası, iktidarın parçası olacakmış!#HDP
Galatasaray zirveye kuruldu Moskovada tek golGalatasaray zirveye kuruldu! Moskova'da tek gol#UEFA
Dünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiyeden SİHA alacakDünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiye'den SİHA alacak#Kırgızistan
Sosyal medya tartışması kanlı bitti Yakınları sinir krizi geçirdiSosyal medya tartışması kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi#Sosyal Medya
Fenerbahçe tur şansını zora soktuFenerbahçe tur şansını zora soktu!#UEFA
Bakan Koca yaş ortalaması düştü diyerek son durumu paylaştıBakan Koca 'yaş ortalaması düştü' diyerek son durumu paylaştı#Koronavirüs
PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı İşte Bayındır ve Samuelin cezaları...PFDK, Trabzon-F.Bahçe maçının kararlarını açıkladı! İşte Bayındır ve Samuel'in cezaları...#Fenerbahçe
Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar Mbwana Samatta golü attı ama...Fenerbahçe-Antwerp maçında çok konuşulan karar! Mbwana Samatta golü attı ama...#Fenerbahçe
FETÖ firarisi Akın İpeke AİHMden ret: Kabul edilemezFETÖ firarisi Akın İpek'e AİHM'den ret: Kabul edilemez#FETÖ
HABERLERDünya Haberleri

NATO’dan Rusya’ya karşı yeni plan

#NATO#Rusya#Plan
NATO’dan Rusya’ya karşı yeni plan

Rusya’ya karşı yeni savunma planlarını ele alan NATO, yalnızca olası konvansiyonel saldırılara değil, siber korsanlık gibi tehditlere karşı da hazırlık yapacak.

Haberin Devamı

GENEL Sekreter Jens Stoltenberg’in deyimiyle ilişkilerin Soğuk Savaş’tan bu yana en düşük düzeye indiği Rusya’ya karşı caydırıcılığını daha da arttırma çabası içinde olan NATO, Moskova’nın olası saldırılarını önleme amaçlı yeni bir planı devreye sokuyor. NATO savunma bakanlarının onayladığı plan, sadece Rusya kaynaklı olası konvansiyonel saldırıları değil çok farklı alanlardan gelebilecek olanları da kapsayacak şekilde tasarlandı.

BALTIK VE KARADENİZ

Kamuya açık olmayan, Avrupa-Atlantik Bölgesinde Caydırıcılık ve Savunma İçin Konsept’te, Baltık bölgesi ve Karadeniz’i öne çıkaran bir yaklaşım söz konusu. Son dönemde Rusya’nın özellikle Baltık ülkelerinin hava sahalarına yönelik ihlallerde bulunması ve Karadeniz’de faaliyetlerini yoğunlaştırması NATO ülkelerini rahatsız ediyor. Yeni stratejinin geliştirilmesinde hem NATO’nun tehdit algılarını mevcut döneme uyarlama isteği, hem de son dönemde Rusya’nın gelişmiş silah sistemlerini hızlı şekilde devreye sokması etkili oldu. Moskova’nın, müttefik ülkeler tarafından tehdit olarak algılanacak şekilde sınırlara güç göndermesi de dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.

2022 YILI SONU

Haberin Devamı

NATO savunma bakanlarının onayının ardından 2022 sonuna kadar bölgesel planlar detaylı bir şekilde devreye sokulacak. Bu planlar çerçevesinde hangi tür ekipmanların hangi bölgelerde konuşlandırılacağı da netlik kazanacak. NATO her ne kadar Rusya’dan olası bir saldırıyı an meselesi olarak görmese de nükleer silahları da kapsayacak konvansiyonel saldırıların yanı sıra bilgisayar ağlarına yönelik korsanlık ve uzaydan gelebilecek saldırılar için de hazırlıklarını sürdürecek. Stoltenberg, yeni planın amacının bir milyar insanı korumak için doğru zamanda doğru yerde doğru kuvvetleri bulundurmak olduğunu söyledi.

AB’DE MÜDAHALE GÜCÜ GİRİŞİMİ

SAVUNMA alanında ABD’ye bağımlılığın azaltılmasına yönelik tartışmaların giderek zemin kazandığı Avrupa Birliği’nde beş ülke mevcut muharebe grupları yerine müdahale gücü oluşturulması için girişim başlattı. Almanya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya ve Slovenya, mevcut yapının daha da güçlendirilerek kriz dönemlerinde hızlı şekilde devreye sokulmasını sağlayacak bir hale dönüştürülmesi gerektiğini savunuyorlar. İnisiyatifi hızlandıran unsurların başında Afganistan bağlantılı son gelişmeler ve AB’nin bu bağlamda yaşadığı sıkıntılar geliyor. İnisiyatifin, AB’nin üzerinde çalıştığı ve gelecek yıl ilkbaharda açıklamayı planladığı stratejik pusulaya yönelik değerlendirmelerde dikkate alınması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Rusya#Plan

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?