NATO’dan Rusya’ya hem uyarı hem çağrı

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RUSYA’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda geri adım atmaması bu ülkeye karşı koordineli yaklaşım arayışlarını yoğunlaştırdı. Ukrayna’nın üye ülke statüsüne sahip olmaması nedeniyle, olası bir saldırganlık durumunda, ortak savunmanın temel ilkesi olan 5’inci maddeyi işletme ihtimali bulunmayan NATO, bir yandan uyarıda bulunurken diğer yandan Moskova’yı diyalog masasına çekmeye çalışıyor. NATO’nun karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacağı belirtildi. NATO, Rusya’nın gerginliği düşürmek için somut adımlar atması halinde güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi hakkında çalışmaya hazır olduğu mesajını da verdi.

NATO sadece Ukrayna sınırlarındaki gelişmeleri yakından izlemekle yetinmeyip, Rus askeri hareketliliğinin üye ülkeler üzerindeki olası etkilerini de detaylı şekilde değerlendiriyor. Açıklamada, güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık verileceği vurgulanarak, “NATO, tüm müttefiklerin güvenlik ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır” denildi.

‘BU KEZ HAZIRLIKLIYIZ’

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Önceki günkü zirvede, cep telefonlarının ve liderlerin ekiplerinin salonda bulunmadığı bir oturumda, Ukrayna konusunu ele alan AB de olası bir saldırı halinde bunun çok önemli sonuçları ve ağır bedeli olacağı mesajını tekrarladı. AB, olası yaptırımlar konusunda hazır olduğu mesajı verdi. AB Dönem Başkanı Slovenya’nın Başbakanı Janez Jansa, AB ülkelerinin ortak hareket ettiğini kaydederek, “Rusya’nın Kırım’ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız” dedi.