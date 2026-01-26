×
NATO’dan Rus sınırına ‘robotik’ tampon bölge

#NATO Savunma Hattı#Rusya-Belarus Sınırı#Robotik Savunma Sistemi
NATO’dan Rus sınırına ‘robotik’ tampon bölge
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

NATO, Rusya ve Belarus sınırı boyunca asker varlığını asgariye indiren, yüksek teknolojiye dayalı “robotik tampon bölge” oluşturmayı planlıyor.

İttifakın doğu kanadında hayata geçirilmesi öngörülen bu yapı, olası bir saldırının ilk safhasında asker kayıplarını azaltmayı ve tehditleri erken aşamada tespit ederek caydırmayı hedefliyor. Planın çerçevesini, NATO Generali Thomas Lowin çizdi. Lowin’e göre sistem; sensör ağları, otomatik gözetleme mekanizmaları ve robotik platformlardan oluşan çok katmanlı bir savunma hattı şeklinde işleyecek. Bu “sıcak bölge”, düşman ilerlemesini erken aşamada sekteye uğratmak ve NATO güçleriyle doğrudan çatışma yaşanmadan önce karşı tarafın muharebe etkinliğini düşürmek üzere tasarlanıyor. Sahada silahlı insansız hava araçları, yarı otonom muharebe araçları, robotik kara sistemleri ile otomatik hava ve füze savunma unsurlarının konuşlandırılması öngörülüyor. Girişim, özellikle geçen sonbaharda NATO topraklarına yönelik Moskova kaynaklı olduğu düşünülen dron provokasyonlarının ardından hızlandırıldı. Rusya cephesi ise robotik tampon bölge gibi projelerin gerilimi tırmandırdığını ileri sürerek, bu adımları tehdit olarak algılıyor.

 

