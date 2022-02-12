NATO’dan Romanya’ya muharebe grubu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybettiSon tabu bükücüydü... Ünlü seksolog Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkarTansiyon çok yüksek... Biden: Ukrayna’ya girersek dünya savaşı çıkar#Ukrayna-Rusya
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Çok konuşulacak dava Bilirkişi: Suçlu yayaÇok konuşulacak dava! Bilirkişi: Suçlu yaya#Selahattin Şentürk
Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık’Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’#Turizm
Yalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet TeşkilatıYalçın Bayer’in kaleminden son günlerde tartışılan Türk Mukavemet Teşkilatı#Türk Mukavemet Teşkilatı
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Bakan Nebati’den 3 önemli mesajBakan Nebati’den 3 önemli mesaj#Nureddin Nebati
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Enerjide çözüm zirvesiEnerjide çözüm zirvesi#Fatih Dönmez
Porto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktıPorto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga! Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktı#Porto
Galatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"#Omar Elabdellaoui
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
HABERLERDünya Haberleri

NATO’dan Romanya’ya muharebe grubu

#NATO#Ukrayna#Silah
NATO’dan Romanya’ya muharebe grubu

NATO, Ukrayna krizi bağlamında Moskova’nın izlediği agresif yaklaşıma doğu kanadını güçlendirerek cevap vermeyi sürdürüyor.

Haberin Devamı

Bu çerçevede bölge ülkelerine çeşitli NATO üyelerinden asker ve aralarında savaş uçaklarının da bulunduğu ekipman takviyesi artarak devam ediyor.

NATO, bu takviyelerle de sınırlı kalmayarak Romanya’da çokuluslu bir muharebe grubu konuşlandıracak. Resmi kararın önümüzdeki hafta, bölgede NATO mevcudiyetinin nasıl güçlendirileceğinin masaya yatırılacağı savunma bakanları toplantısında alınması bekleniyor. Fransa, Romanya’daki grubun liderliğini üstlenebileceğini NATO’ya iletti.

5 BİN ASKERLİK GÜÇ

Halen Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da dört muharebe grubu bulunuyor. Bu grupların liderlikleri de İngiltere, Kanada, Almanya ve ABD’de. Bunlarda görevli asker sayısı ise toplam beş bin civarında. Romanya’daki muharebe grubunu yenileri de izleyebilir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üç müttefik ve iki ortak ülkenin kıyısının bulunduğu Karadeniz’in güvenliğinin yaşamsal stratejik önemde olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Ukrayna#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası