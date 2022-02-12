NATO’dan Romanya’ya muharebe grubu

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Bu çerçevede bölge ülkelerine çeşitli NATO üyelerinden asker ve aralarında savaş uçaklarının da bulunduğu ekipman takviyesi artarak devam ediyor.

NATO, bu takviyelerle de sınırlı kalmayarak Romanya’da çokuluslu bir muharebe grubu konuşlandıracak. Resmi kararın önümüzdeki hafta, bölgede NATO mevcudiyetinin nasıl güçlendirileceğinin masaya yatırılacağı savunma bakanları toplantısında alınması bekleniyor. Fransa, Romanya’daki grubun liderliğini üstlenebileceğini NATO’ya iletti.

5 BİN ASKERLİK GÜÇ

Halen Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da dört muharebe grubu bulunuyor. Bu grupların liderlikleri de İngiltere, Kanada, Almanya ve ABD’de. Bunlarda görevli asker sayısı ise toplam beş bin civarında. Romanya’daki muharebe grubunu yenileri de izleyebilir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üç müttefik ve iki ortak ülkenin kıyısının bulunduğu Karadeniz’in güvenliğinin yaşamsal stratejik önemde olduğunu söyledi.