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NATO'dan Putin'i kızdıracak açıklama: 'Kuzey Kore' iddiasını doğruladı

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#NATO#Putin#Kuzey Kore
NATOdan Putini kızdıracak açıklama: Kuzey Kore iddiasını doğruladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 16:10

Güney Kore'nin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya destek için Ukrayna'da konuşlandığı iddiaları NATO tarafından doğrulandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore birliklerinin Kursk bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve bu durumun Rusya-Ukrayna savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesine yol açabileceğini belirtti. Rutte ayrıca, Kuzey Kore'nin Moskova'ya milyonlarca mermi ve balistik füze gönderdiğini de vurguladı.

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Güney Kore’nin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya destek amacıyla Ukrayna’da konuşlandığına ilişkin iddiasının ardından patlak veren kriz derinleşiyor. Rusya’nın reddettiği iddiaları NATO doğruladı.

NATO ilk kez Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandığını ve Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk sınır bölgesinde faaliyet gösterdiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Koreli güvenlik ve savunma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, haftalar süren istihbarat raporlarının ardından Kuzey Kore askerlerinin konuşlandığını doğrulayabileceğini söyledi.

Rutte, “Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya gönderildiğini ve Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit edebilirim. Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılması, Kuzey Kore'nin Rusya'nın yasadışı savaşına devam eden müdahalesinde önemli bir tırmanma anlamına geliyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali ve Rusya-Ukrayna savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geliyor. NATO, Rusya ve Kuzey Kore'ye bu eylemleri derhal durdurmaları çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri ayrıca, Kuzey Kore’nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya milyonlarca mermi ve balistik füze gönderdiğini de sözlerine ekleyerek, Putin’in ise Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak için askeri teknoloji ve çeşitli alanlarda destek gönderdiğini bildirdi.

“Kuzey Kore birliklerinin Kursk’ta konuşlandırılması Putin’in artan çaresizliğinin bir işaretidir” diyen NATO Genel Sekreteri Rutte, 600 bin Rus askerinin savaşta öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirerek Putin’in Ukrayna'ya yönelik saldırısını destek olmadan sürdürmesi mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

“Bu nedenle Ukraynalılar cesaretle karşı koyuyor” diyen Rutte, açıklanmasını şu şekilde sürdürdü:

“NATO müttefikleri özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bugün, Ukrayna’ya yönelik desteğin arttırılması ihtiyacını ele aldık. Yaşananları yakından takip ediyoruz”

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SAYI BİLİNMİYOR

NATO Genel Sekreterinin açıklamasına rağmen ne kadar Kuzey Kore askerinin Ukrayna’da konuşlandırıldığı bilinmiyor. Ancak, Güney Kore istihbaratı, bu ayın başında bin 500 Kuzey Koreli askerin Rusya’ya vardığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamada iddiaları reddederek, “Bu bizim egemen kararımız. Kullanıp kullanmayacağımız, nerede, nasıl kullanacağımız ya da tatbikat, eğitim yapıp yapmayacağımız ya da bazı deneyimleri aktarıp aktarmayacağımız bizim kararımız” demişti.

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#NATO#Putin#Kuzey Kore

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