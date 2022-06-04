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NATO'dan Putin'e gözdağı! Dev tatbikat başlıyor: ABD'nin dev gemisi İsveç'te

#NATO#Tatbikat#RUSYA
NATOdan Putine gözdağı Dev tatbikat başlıyor: ABDnin dev gemisi İsveçte

NATO'nun Türkiye'nin aralarında bulunduğu 16 müttefik ülke ile İsveç'te gerçekleştireceği tatbikat yarın başlıyor. NATO üyesi ülkelerin savaş gemileri ve askerleri İsveç'in başkenti Stockholm'e ulaştı. Tatbikata müttefik ülkelerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın katılması 'Rusya'ya gözdağı' yorumlarına neden oldu.

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NATO'nun Baltık Denizi bölgesinde gerçekleştireceği en büyük tatbikatlardan birisi olan 'Baltops 22' yarın başlıyor.

5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta 45 gemi, 75 savaş jeti ve yaklaşık 7 bin personel görev alacak.

TÜRKİYE DE KATILIYOR

Donanmasının 500. yılını kutlayan İsveç'in ev sahipliği yapacağı tatbikata Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 NATO ülkesi katılacak. Katılımcı ülkeler arasında Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. 

1972 yılından beri her sene düzenlenen tatbikat bu sene Ukrayna'daki savaş ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu nedeni dikkatleri daha çok üzerine çekti. 

NATOdan Putine gözdağı Dev tatbikat başlıyor: ABDnin dev gemisi İsveçte

RUSYA'YA MEYDAN OKUYACAKLAR

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NATO'nun Rusya'ya gözdağı vereceği tatbikatta amfibi operasyonlar, denizaltılara karşı savaş, hava savunması, mayın temizleme, patlayıcı mühimmat imhası ile dalış ve kurtarma operasyonları uygulanacak.

NATO Mart ve Nisan aylarında da Norveç'te 'Cold Response 2022' adı verilen bir tatbikat daha düzenlemiş, tatbikata NATO müttefiklerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'dan askerler de katılmıştı. 27 ülkeden 30 bin askerin katıldığı tatbikat Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya yakınlaşması ile dikkat çekmişti.

NATOdan Putine gözdağı Dev tatbikat başlıyor: ABDnin dev gemisi İsveçte

ABD'nin dev saldırı gemisi 

ABD'NİN DEV SALDIRI GEMİSİ İSVEÇ'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Tatbikata katılması için NATO ülkelerinden gönderilen savaş gemileri, askeri uçaklar ve askeri personeller İsveç'in başkenti Stockholm'e ulaştı.

NATO'ya ait savaş gemileri Stockholm kentindeki limana demirlenirken bunların arasında en büyük ilgiyi ABD Donanması'na ait Wasp sınıfı amfibi hücum gemisi olan USS Kearsarge (LHD 3) çekti. 

NATOdan Putine gözdağı Dev tatbikat başlıyor: ABDnin dev gemisi İsveçte

USS Kearsarge (LHD 3) İsveç'te görüntülendi/AFP

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RUSYA-NATO GERİLİMİ ZİRVEYE ÇIKTI

Rusya'nın NATO ile yaşadığı gerilim Ukrayna savaşının peşinden İsveç ve Finlandiya'nın birliğe katılım kararı vermesi ile zirveye tırmandı.

Yıllardır yürüttükleri 'tarafsızlık' politikasını bir kenara bırakıp NATO'ya başvuran iki ülke Rusya'nın öfkesini üzerine çekti. Rusya iki ülkenin NATO'ya üye olması halinde Moskova'nın kendi önlemlerini alacağını duyurdu.

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TÜRKİYE YAZILI MUTABAKAT İSTİYOR

NATO, İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını bu ay sonunda Madrid'de toplanacak zirvede ele almayı planlıyor. Türkiye, terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle iki İskandinav ülkesinin talebini veto edeceğini çok net bir şekilde açıklamıştı.

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İki ülkeden Ankara'ya gelen heyetler geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin taleplerini ve endişelerini dinledikten sonra ülkelerine döndü. Hem İsveç hem de Finlandiya Türkiye'nin endişelerini anladıklarını belirtip iletişime açık olduklarını belirttiler.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin endişelerini anlamanın yeterli olmayacağını belirterek sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin iki ülkeden yazılı mutabakat istediğini de sözlerine ekledi. 

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