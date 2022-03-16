Son dakika: NATO'dan net mesaj: Ne gerekiyorsa yapacağız

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Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Rusya Gürcistan'ı işgal etti, Kırım'ı ilhak etti ve şimdi Ukrayna'yı işgal etti. Şimdi ne gerekiyorsa yapacağız.

Başkan Putin bir kere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni hafife aldı ve kendisi Ukrayna halkının birliğini hafife aldı. Halkın ve liderlerinin cesaretini de hafife aldı. Ukrayna'ya NATO ülkelerinden yapılan destek de bir araya gelince Başkan Putin planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti.

RUSYA'NIN ÇOK BÜYÜK ASKERİ KAPASİTESİ VAR

Burada büyük hatalar yapmış olabilirler ama yine de Rusya'nın çok büyük bir kapasitesi var geleneksel silahlı kuvvetler anlamında. Ama Başkan Putin'in aynı zamanda nükleer bir tehdit de çıktı ağzından. Nükleer söylemi nasıl alevlendirdiklerine de şahit olduk. Bu tehlikeleri hafife almamalıyız.

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Şu anda yeni bir güvenlik gerçeği söz konusu. Ukrayna halkı için yıkıcı bir gerçek bu. Ama aynı zamanda NATO üyesi olmayan diğer ülkelere de daha fazla baskı kuruyor. Risk altındaki ülkelere de daha fazla baskı yapıyor. Gürcistan da bu ülkelerden biri.

NATO DIŞINDAKİ ÜLKELERİ DESTEKLEMEYLİYİZ

Ukrayna'dan çıkarmamız gereken ders, risk altındaki ülkeleri şimdi desteklemeliyiz ki daha sonra askeri müdahale gelmesin. Şu anda Ukrayna'ya işgalden önce verdiğimiz desteğin önemini görmüş olduk. Ama daha fazla ne yapabileceğimizi görmüş olduk. Hem Ukrayna için hem Gürcistan için. Tüm NATO üyelerine desteğimiz şu oldu toplantıda: Ukrayna'ya destek verin.

Şu ana kadar gördüğümüz her şey, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve cesareti yönündeydi. Bu, Rus işgal gücünü yavaşlattı. Bu noktada Ukrayna halkına da teşekkür ederim. Aynı zamanda da Rusya çok güçlü bir askeri kuvvet. Birçok farklı silahları var. Başkan Putin askerlerini geri çekmeli ve siyasi bir çözüm bulmalı.