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NATO'dan Polonya'ya dayanışma mesajı

#Polonya#Belarus#NATO
NATOdan Polonyaya dayanışma mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belarus sınırındaki göçmen krizinde ittifakın Polonya ve bölgedeki diğer NATO üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaz aylarından bu yana Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğünün Polonya sınırında yaşanması sonrası açıklama yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Çoğu Irak kökenli olduğu belirtilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce düzensiz göçmen, Belarus'tan Polonya'ya girmek üzere sınır noktasına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Göçmenlerin bir kısmı hiçbir müdahaleye maruz kalmadan Belarus sınır noktasını geçmiş, bir kısmı da sınır boylarındaki ormanlık alana doğru ilerlemişti.

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Polonya, Belarus’u düzensiz göç akınına izin vermekle, Belarus ise Polonya’yı sınırda göçmenlere orantısız güç kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

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#Polonya#Belarus#NATO

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