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NATO’dan nükleer teyakkuz işareti

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Vladimir Putin#NATO
NATO’dan nükleer teyakkuz işareti
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

UKRAYNA savaşı gölgesinde Rusya lideri Vladimir Putin’in nükleer silahların kullanılması ihtimalini gerçekleştirdiği tatbikat ve açıklamalarla gündeme getirmesi üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Batı askeri ittifakının da daha fazla nükleer silahı kullanıma hazır hale getirmeyi konuştuğunu söyledi.

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TEDBİR GEREKİYOR

İsviçre’de tamamlanan Ukrayna barış konferansı hemen ardından İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Stoltenberg, Batı’ya yönelik en büyük güvenlik tehdidinin Rusya ve Çin olduğunu belirterek “NATO nükleer silahın bulunmadığı bir dünyadan yana. Ancak Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkeler bu yıkıcı silahları tehdit unsuru olarak kullanmaya devam ettiği için bizim de tedbir almamız gerekiyor. Detaya girmeden ve nükleer başlık sayısı vermeden sadece şunu söyleyebilirim. NATO’da nükleer silaha sahip üye ülkelerle belirli sayıda başlığın depolardan çıkartılarak kullanıma hazır konuma getirilmesini görüşmeye başladık” dedi.

 

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#Rusya#Vladimir Putin#NATO

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