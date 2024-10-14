NATO’dan nükleer gövde gösterisi

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Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere hava sahalarını ve Kuzey Denizi’ni kapsayacak şekilde tasarlanan tatbikata nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip hava unsurları katılacak. NATO üyesi 13 ülkeden 60’tan fazla uçağın katılacağı tatbikata Türkiye de Almanya’da konuşlandırılacak F-16’larla katkı sağlayacak.

RUSYA BİLGİLENDİRİLDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak’ın savunma stratejisinin kritik bir bileşeni olan nükleer caydırıcılığın hazırlığını ve etkinliğini sürdürmek üzere tasarlanan tatbikat için, “Nükleer caydırıcılık müttefiklerin güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, İttifak’ın nükleer caydırıcılığının önemli bir testidir ve herhangi bir düşmana NATO’nun tüm müttefikleri koruyup ve savunacağına dair açık bir mesaj göndermektedir” dedi. NATO, her yıl aynı dönemde yapılan tatbikat konusunda Moskova’yı bilgilendirdi.

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SEKİZ ÜS İKİ BİN ASKER

Yaklaşık iki hafta sürecek tatbikatta F-16, F-35, F-15, Tornado, Gripen gibi savaş uçaklarının yanı sıra NATO’nun erken uyarı uçakları (Awacs), nakliye uçakları (A400M), havada ikmal uçakları (A330) ve Amerikan B-52 stratejik bombardıman uçakları yer alacak. Uçaklara sekiz hava üssünden yaklaşık iki bin askeri personel destek verecek.