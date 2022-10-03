Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

NATO’dan kritik uyarı… Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Belgorod#Nükleer Denizaltı
NATO’dan kritik uyarı… Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 16:03

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken bugün gazete manşetlerine taşına bir haber Rusya’nın komşularını korkuttu. Putin’in nükleer denizaltısı Belgorod'un Beyaz Deniz üssünden ayrıldığı iddia edildi…

Haberin Devamı

NATO, üyelerini, Vladimir Putin'in son kıyamet silahını taşıyan devasa bir nükleer denizaltı konuşlandırmış olabileceği konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elindeki en önemli silahlardan biri olan nükleer denizaltı Belgorod’un adı savaşın başından beri sık sık gündeme geliyor.

Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı.

NATO’dan kritik uyarı… Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi
PUTİN'İN ELİNDEKİ EN BÜYÜK SİLAH!

Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.

Haberin Devamı

Belgorod, Rusya’nın sabotaj görevlerine aday olarak öne sürülmüştü çünkü bu korkutucu dev, denizaltı altyapılarına saldırılar gerçekleştirmek için tasarlanmış mini denizaltıları da taşıyor.

Belgorod nükleer denizaltısı, Putin 'düşmanın kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.

NATO’dan kritik uyarı… Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi
NÜKLEER TSUNAMİ

Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor. Üstelik bu drone patlamadan önce su altında büyük mesafeler kat edebileceği söylenen bir drone.

Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.

Tüm bu hamlelerin Putin'in Batı'yı Ukrayna'daki savaşla ilgili nükleer silahlarla tehdit etmesinden sonra gelmesi herkesi bir kez daha nükleer savaş konusunda korkuttu.

NATO’dan kritik uyarı… Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi
The Sun gazetesinin hazırladığı grafik Belgorod denizaltısını detaylı olarak anlatıyor

Haberin Devamı

ŞÜPHEYLE YAKLAŞAN DA VAR

Öte yandan bazı uzmanlar bu haberin doğruluğuna şüpheyle yaklaştı. Belgorod, Baltık denizinden fark edilmeden çıkmak ve düşman karasularına hissettirmeden yaklaşmak için biraz fazla büyük bir denizaltı.

Belgorod’un Kuzey Kutbu’nda faaliyette olduğun düşünülüyor.

Poseidon, Putin tarafından 2018'de duyurulan dört yeni nesil silahtan biriydi ve çalışır durumda olduğu düşünülüyor.

Rus medyasına göre, iki megatonluk bir kuvvetle bir nükleer savaş başlığı patlatmadan önce su altında 6.000 mil kadar seyahat edebiliyor. Bu da Hiroşima'ya atılan bombanın 130 katından fazla bir güç demek.

NATO’dan kritik uyarı… Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi
ŞEHİRLER NÜKLEER ATIK ALANI OLACAK

Haberin Devamı

Uzmanlar bu şiddette bir patlamanın şehirleri nükleer atık alanı haline getirebileceğini söylüyor.

Savaş başlığı, nükleer silahların test edilmesine ilişkin uluslararası yasaklar nedeniyle hiç test edilmedi.

Poseidon'u - Kuzey Kutbu'nun uzak sularında olsa bile - test ederek bu anlaşmaları bozmak, Rusya tarafından son derece kışkırtıcı bir hareket olacaktır.

Gözden Kaçmasın

Kremlin kaynaklarından gündeme bomba gibi düşecek sözler… İtiraf Putin’in çevresinden geldi Rus lider panik içindeKremlin kaynaklarından gündeme bomba gibi düşecek sözler… İtiraf Putin’in çevresinden geldi! Rus lider panik içinde  Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Almanyadan itiraf gibi doğal gaz açıklamasıAlmanya'dan itiraf gibi doğal gaz açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#Belgorod#Nükleer Denizaltı

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji