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NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Güvenlik endişeleri giderilmeli

#NATO#Türkiye#Stoltenberg
NATOdan kritik Türkiye açıklaması: Güvenlik endişeleri giderilmeli

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşla birlikte dünya siyasetinde yaşanan zorlu süreç de devam ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararıyla birlikte Türkiye de bu konudaki endişelerini dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamayla Türkiye'nin güvenlik kaygılarının taraflarından anlayışla karşılandığını ve bu kaygıların giderilmesi gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil." diyerek Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına 'evet' demeyeceklerini açıklamasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirti; "Türkiye değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğinin de altını çizdi.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün yaptığı açıklamada ülkesinin NATO'ya katılma kararı aldığını söyledi

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un ziyaretinin ardından ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir soru üzerine, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" demişti.

Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile en yakın ortaklarımız Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine başvurma kararları hakkında konuştuk” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin değerli bir müttefik olduğunu belirten Stoltenberg, “Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele alınması gerekir. Bu tarihi anda bir arada olmalıyız” dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” ifadelerini kullanmış, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı üçlü görüşmede hem de NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği desteği gündeme getirdiğini belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta da bu iki ülkenin NATO üyeliği konusunda "Olumlu bir düşünce içinde değiliz" açıklaması üzerine, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye bir heyet göndereceğini açıklamıştı.

İsveç Devlet Televizyonu SVT'ye konuşan Hultqvist, "(Sorunun) ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini anlamak üzere görüşmeler yapmak için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet göndereceğiz" demişti.

NATOdan kritik Türkiye açıklaması: Güvenlik endişeleri giderilmeli
Berlin'de düzenlenen NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Alman Bakan Annalena Baerbock ve toplantıya sanal katılım sağlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (15 Mayıs 2022)

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Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayine yönelik yaptırımlara da değinerek "Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız, kusura bakmasınlar." sözlerini kullanmıştı.

Türkiye'nin 2019'da Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı (Barış Pınarı Harekatı) operasyonun ardından, İsveç ve Finlandiya da dahil bazı Batılı ülkeler Ankara'ya silah satışını kısmen veya tamamen durdurmuştu.

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